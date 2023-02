Aglianese in cerca di punti

L’Aglianese gioca in casa con la Correggese (ore 14,30) per proseguire la mini-serie positiva dopo il pareggio esterno con la Sammaurese (1-1) e la vittoria casalinga, due turni fa, con il Fanfulla. Un terzo risultato utile confermerebbe che il periodo critico, quello dei quattro punti nelle prime sette gare del ritorno, è ormai un ricordo e soprattutto consentirebbe di consolidare una posizione di classifica (nono posto a 39 punti) al momento rassicurante e anche soddisfacente rispetto agli obiettivi stagionali. La Correggese è una delle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere (32 punti in piena zona play-off) che va tenuta debita distanza. E’ però un’avversaria tutt’altro che facile proprio perché assetata di punti e soprattutto perché viene da sette risultati positivi di fila e nelle nove giornate del girone di ritorno ha fatto molto meglio dell’Aglianese (13 punti contro gli 8 dei neroverdi). La formazione emiliana è riuscita a realizzare il filotto positivo soprattutto perché ha blindato la difesa incassando solo due reti nelle ultime sette partite contro i nove gol subiti nello stesso periodo dall’Aglianese.

La squadra neroverde ha però migliorato molto la sua efficienza difensiva nelle ultime due giornate (un solo gol al passivo contro i 4 segnati) quando Baiano ha schierato il modulo a quattro con Pantano e Montuori al centro. Anche in avanti la formula di base è cambiata con l’utilizzo dei due centravanti, Mirval e De Sebastizabal, che sarà riproposto con tutta probabilità anche nella gara di oggi. A centrocampo, dato per scontato l’impiego di Grilli e Remedi al centro, Baiano sceglierà tra due esterni più votati alla copertura (Perugi-Torrini) o due ali più offensive (Mariani-Mattiolo). Alla linea di centrocampo mancherà lo squalificato Pardera.

"La squadra è in salute – assicura il rientrante Simone Perugi - veniamo da due risultati utili consecutivi ma ci attende una partita tosta e difficile perché la Correggese viene da una serie di sette risultati positivi ed ha bisogno di fare punti. Ma anche noi abbiamo bisogno di punti fondamentali sul terreno di casa e per questo ci siamo preparati molto bene anche studiando gli avversari. Questa partita sarà una battaglia e siamo preparati ad affrontarla". Dopo l’impegno casalingo di oggi l’Aglianese andrà a Scandicci il 5 marzo contro un’altra squadra in lotta per la salvezza. Seguirà, domenica 12 marzo, una giornata di sosta per gli impegni della rappresentativa di serie D nella Viareggio Cup. Il campionato riprenderà il 19 marzo quando l’Aglianese ospiterà il derby con la Pistoiese.

Giacomo Bini