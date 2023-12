Aglianese, chance al vento. Con il Certaldo è solo 0-0

aglianese

AGLIANESE Moretti, Iacoponi, Pupeschi, Perugi (42’ st Mertieri), Remedi, Marino, Grilli (33’ st Lika), Bocalon, Maloku, D Ancona, Viscomi (37’ st Fiaschi). A disp. Lami, Marcellusi, Delle Donne, Capuana, Tesi, Zumpano. All. Baiano.

CERTALDO Bruni, Pagliai, Nunziati (28’ st Innocenti), Borboryo, Bassano, Razzanelli, Barducci (28’ st Becucci), Zanaj, Akammadu, Bouhamed (28’ st Di Leo), Gozzerini. A disp. Manganiello, Romei, Vanni, Casella, Cesarano, De Pellegrin. All. Ramerini.

ARBITRO Teodoli di Aprilia.

Un’Aglianese sterile in attacco non va oltre il pari contro l’ultima in classifica Certaldo e conferma un digiuno di vittorie in casa che dura da due mesi. Le occasioni ci sono state, ma i neroverdi le hanno fallite e la rosa attuale non consente a Baiano di proporre alternative in attacco attingendo dalla panchina. L’Aglianese centra comunque il quarto risultato utile consecutivo con due vittorie in trasferta e due pareggi in casa. Baiano ha riproposto la formazione vittoriosa a Progresso con Bocalon unica punta e Marino ad affiancarlo. La squadra ha attaccato con determinazione in una partita a senso unico, ma è mancata la lucidità e la giocata creativa dalla tre-quarti in avanti.

Nel primo tempo le conclusioni più pericolose sono venute da Grilli al 24’ con un tiro al limite su cross da sinistra di Perugi e da D’Ancona al 43’ sempre su traversone dal fondo dell’attivissimo Perugi con un pallone finito alto da ottima posizione. Per il resto tante azioni in area avversaria con Bocalon a fare da sponda per gli inserimenti. Come accade in questi casi anche la sfortuna ha avuto la sua parte come quando Maloku ha tirato in area di collo pieno colpendo il compagno Remedi. Nel secondo tempo stessa musica con l’Aglianese padrona del campo e il Certaldo concentratissimo a interrompere le linee di passaggio e a chiudere gli spazi. Al 2’ grossa occasione per D’Ancona che non riesce a deviare sul secondo palo un cross da sinistra di Viscomi e al 23’ il portiere Bruni ha salvato su Maloku. Tante le situazioni potenzialmente pericolose, tanta la veemenza e la voglia di vincere ma è sempre mancato il passaggio o il dribbling che apre la via della rete. Ci sono stati anche alcuni episodi in area del Certaldo che hanno fatto gridare al rigore i neroverdi: sono andati già dopo contatti con i difensori prima Perugi, poi Pupeschi e due volte Bocalon, ma l’arbitro non ha fischiato il penalty.

"Mi è piaciuto l’approccio – afferma Baiano a fine gara – ma non la qualità del gioco, abbiamo sbagliato molto e davanti a una squadra che mirava al pareggio e che ha messo due pulmann nella sua metà campo ci siamo fatti prendere dalla fretta e dalla frenesia e non abbiamo avuto la pazienza necessaria. Sono contento a metà, il pareggio contro l’ultima in classifica è deludente, anche se in questo campionato è anche molto importante non perdere. In casa contro squadre con questo atteggiamento al momento per noi è difficile con l’organico che abbiamo ora".

Giacomo Bini