Agliana e Mannelli si dicono addio Quarrata al lavoro per la finale

Due addii (o arrivederci?). Pur vincendo in casa 97-75 contro la Shoemakers Monsummano, la Libertas Montale ha salutato la futura serie C unificata, retrocedendo in D: ha concluso la sua stagione al terz’ultimo posto della classifica di C Silver, con 14 punti. Al piano di sopra, invece, la dirigenza della Pallacanestro Agliana 2000 ha comunicato che le strade dell’allenatore capo Tommaso Mannelli e della prima squadra si divideranno dopo cinque splendidi anni trascorsi insieme, che hanno portato anche a una finale per la B. La separazione consensuale è giunta dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, ma che ha comunque condotto la formazione aglianese ai playoff. Il presidente Simone Caramelli ha augurato il meglio a Mannelli, ringraziandolo per la crescita fatta compiere alla società. "Sono stati cinque anni bellissimi – così Mannelli si è congedato dai colori neroverdi –: sono grato al sodalizio, ai collaboratori e ai giocatori per ogni giorno che abbiamo lavorato assieme. Esperienze forti che porterò con me. In neroverde mi sono arricchito a 360 gradi: grazie di tutto". Se Agliana sta progettando la prossima compagine di C, il Dany Basket Quarrata, sponsorizzato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, sta aspettando la finale playoff contro la Virtus Siena. La serie, al meglio delle cinque partite, prenderà il via con gara 1 sabato 20 maggio, con inizio alle 21 al PalaPerucatti di Siena. Il secondo atto della serie sarà giocato sempre tra le mura rossoblù giovedì 25 alle 21, dopodiché la serie si sposterà a Quarrata per gara 3 domenica 28 alle 18 e l’eventuale gara 4, mercoledì 31 alle 21. Se la serie richiedesse una gara 5, questa verrebbe disputata al PalaPerucatti domenica 4 giugno alle 18.

Gianluca Barni