Abc Ricami sogna il quinto posto Basterebbe battere Polverigi

Battere Polverigi per sognare il quinto posto della classifica. Crescono le ambizioni dell’ABC Ricami di coach Davide Ribechini: stasera, dalle 21, alla palestra Anna Frank di Pistoia, la squadra fuxiablu se la vedrà con Polverigi, come dire sfida tra la sesta (a 25 punti) e la quinta (31) forza della graduatoria del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. "La gara ha un coefficiente di difficoltà maggiore rispetto alle ultime affrontate. Quella marchigiana è una formazione neopromossa, che si è rinforzata adeguatamente tanto da veleggiare in zone molto comode della classifica – spiega Ribechini –. È una compagine che fa dell’aggressività al servizio e dell’attacco le principali caratteristiche, puntando molto su una giocatrice fuori categoria: l’opposta Beatrice Malatesta. Altri elementi di spessore sono la centrale Mancinelli, la schiacciatrice Mazzucchelli e la palleggiatrice Leonardi. All’andata giocammo veramente bene, ma il risultato, 3-2, purtroppo sorrise alle marchigiane. Per questo motivo abbiamo voglia di rivincita".

Gianluca Barni