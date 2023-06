50 anni di Ginnastica, il Centro Ginnico Olimpia Pistoia festeggia le nozze d'oro

Le nozze d’oro del Centro Ginnico Olimpia Pistoia. In un Teatro Manzoni traboccante d’entusiasmo, tutto esaurito, allievi insegnanti e dirigenti hanno festeggiato i primi 50 anni di vita della società nostrana. Un momento alto per ricordare da dove si è partiti – nel 1973 come Olimpia Libertas – e quanta strada da allora è stata fatta. Presenti per l’occasione gli assessori comunali allo sport Alessandro Sabella e alle politiche giovanili Gabriele Sgueglia. "L’Olimpia di oggi è una società che con tanto lavoro riesce sempre a portare in alto la passione, la crescita delle proprie ginnaste e il valore dello sport, facendo gareggiare le atlete nei livelli Silver e Gold – asseriscono all’unisono i responsabili del sodalizio pistoiese –. L’Olimpia è sempre stata una società composta per la maggior parte da donne e rivolta soprattutto alle bambine, che saranno donne domani. Anche per questo motivo abbiamo tenuto a ricordare, su un palcoscenico prestigioso come quello del massimo teatro pistoiese, tutte le vittime di violenza, le ragazze, le mogli, le madri, le compagne che hanno dovuto subire umiliazioni e vessazioni di ogni tipo. Abbiamo dedicato loro la coreografia Scarpe Rosse, che ha inteso essere un omaggio ma pure una forma di riscatto per non tacere più".

"La nostra è una storia piccola all’interno della storia più grande, quella degli eventi del mondo attorno a noi – osserva Alessandra Mazzatosta, uno dei tecnici più apprezzati –. Eppure sappiamo che in questi cinquant’anni migliaia di bambine e ragazze pistoiesi hanno percorso un pezzo della loro vita crescendo nella nostra palestra, dove sono stati appresi non solo ‘ruote e capovolte’, ma anche quei valori fondamentali che solo lo sport sano può dare. Oggi molte di loro accompagnano le loro figlie ai corsi di ginnastica da loro stesse frequentati, perché lì hanno respirato impegno, condivisione, partecipazione, amicizia. Ecco perché il nostro motto è ‘one of Olimpia’, perché per molte di loro siamo state e saremo sempre una seconda famiglia. Abbiamo voluto condividere tutto questo con la città cercando di far rivivere ricordi ed emozioni che ci hanno accompagnato lungo il tragitto, in tanti anni di allenamenti, gare e soddisfazioni. Siamo lieti di essere saliti sul palco del Teatro Manzoni dopo questi ultimi anni difficili: anni di pandemia di Covid, che ha minato il vivere assieme. Con questa festa siamo veramente tornati".

Gianluca Barni