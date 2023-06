1° Meeting Città di Pistoia Tutto pronto per il debutto

Domenica prossima il "Campo scuola" si vestirà a festa per la disputa del primo "Meeting Città di Pistoia" riservato alla categoria Allievi (fino a 17 anni), ovvero il ritorno della grande atletica leggera in città grazie alla nuova pista e la gestione di PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca. A livello tecnico saranno in programma le gare dei 100, 400, 800 e 3000 metri, i 5 km marcia, 110hs, salto in alto e lungo, getto del peso, giavellotto, martello e staffetta svedese (una tipologia che prevede, per ognuno dei quattro frazionisti, una distanza diversa). La società biancoverde, con in testa il presidente Gianluca Fini ed il direttore tecnico Michele Giacomini – anche delegato provinciale della Fidal – ha presentato ufficialmente la manifestazione nella sede di ChiantiBanca assieme a Comune, Federazione e sponsor che sono Vannucci Piante, Sirtam e Dasa.

"E’ una sfida che abbiamo iniziato sei anni fa insieme e, quando fui contattato, vidi di buon occhio questa partnership – afferma Marco Barbieri, vicepresidente di ChiantiBanca – questo meeting è un orgoglio per la città e per il nostro istituto. Per di più, in pista e pedana ci saranno 17enni e 18enni, ovvero un "pubblico" per noi molto ambito perché la banca è impegnata coi giovani". Un bel fiore all’occhiello per l’amministrazione comunale dopo la riapertura del Campo Scuola, immediatamente diventata una pista fra le più ambite (e più veloci) di tutta la Toscana. "Avere tanti sponsor al fianco della società è un bel riconoscimento su impegno e serietà – commenta Alessandro Sabella, assessore alla promozione sportiva ed al turismo – arriveranno 320 atleti in città, quindi qui parliamo di sport, sviluppo economico e turismo. Voglio fare un plauso a PistoiAtletica 1983: abbiamo iniziato a parlare dell’evento 7-8 mesi fa ed ho visto cuore ed impegno per un qualcosa di impeccabile". Nonostante la gara debba ancora iniziare, da parte della Fidal c’è già la volontà specifica di riproporre il Meeting anche nel 2024, non necessariamente con la stessa fascia d’età. "Si tratta di un meeting che entra in calendario nazionale per rappresentative regionali e va a riempire un vuoto per gli Allievi che si era creato dopo lo stop alla gara di Bressanone – conclude il presidente Fidal, Alessandro Alberti – mi auguro che questo sia soltanto l’inizio: PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca è oramai una società di riferimento per il movimento toscano che organizza molto bene gli eventi e qui si getteranno le basi anche per gli anni a venire".