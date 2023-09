Pistoia, un prato in piazza Duomo e la città diventa un giardino a cielo aperto

Pistoia, 11 settembre 2023 – Un vasto manto erboso, alberi, fiori e cespugli trasformano Pistoia in un grande giardino per un fine settimana: sabato 16 e domenica 17 settembre, nell’ambito di Un Altro Parco in Città, alcune delle principali piazze e vie del centro storico e, per la prima volta, la scenografica piazza del Duomo su cui si affaccia la cattedrale di San Zeno. Il sabato si svolgerà la presentazione del nuovo numero della rivista Naturart, mentre la domenica sarà dedicata ai più piccoli per esplorare come il linguaggio dei bambini può e potrà cambiare il mondo – rendendolo più verde – in compagnia di autori ed esperti, coordinati dalla zoologa e volto tv Mia Canestrini. Giorgio Tesi Editrice da 13 anni pubblica la rivista quadrimestrale bilingue Naturart, spedita in oltre 60 Paesi con l’obiettivo di portare Pistoia nel Mondo.

Nel corso degli anni ha dato vita a una propria collana di libri per bambini, illustrati da Michele Fabbricatore e scritti da Martina Colligiani, per raccontare il territorio e sensibilizzare alla tutela dell’ambiente le nuove generazioni. Un obiettivo al quale adesso dedica una giornata di laboratori didattici gratuiti per bambini da 3 a 8 anni, talk e attività per tutta la famiglia. Si comincia sabato 16 settembre alle ore 17.30 nell’area talk di piazza del Duomo, allestita come un grande giardino, con la presentazione del nuovo Naturart, condotta da Mia Canestrini. Un 46esimo numero denso di contributi di alto livello, tra cui gli interventi di Carlo Petrini, gastronomo, sociologo, scrittore e attivista italiano fondatore dell’associazione Slow Food, e di Stefano Mancuso, neurobiologo e direttore scientifico di Pianeta Terra Festival di Lucca. Tra i contenuti speciali del numero un articolo a cura di Aiapp, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio che presenta il Convegno Internazionale “Lost Landscapes” in programma a Napoli dal 12 al 15 ottobre: una maratona internazionale di eventi per raccontare le mutazioni del paesaggio contemporaneo e come il progetto di paesaggio sia fondamentale non solo per consolidare e ricostruire i sistemi ecologici ma per contribuire in modo decisivo alla trasformazione del modo di abitare, produrre e attraversare i nostri paesaggi. Domenica 17 dalle ore 10 in piazza del Duomo spazio a NATURART KIDS: Il linguaggio dei bambini per cambiare il mondo, incontro in cui grandi e piccoli potranno interagire con autori e illustratori di libri per ragazzi riflettendo insieme su temi quali l’ambiente, la sostenibilità e il vivere bene in comunità. A condurre il talk ancora Mia Canestrini. Previsti gli interventi di Martina Colligiani e Michele Fabbricatore – autori dei libri della collana Naturart Kids, Giulia Pastorino, Arianna Papini, scrittrice, artista, insegnante e arte terapeuta con all’attivo oltre 150 libri scritti o illustrati, pubblicati in tutto il mondo, la Dott.ssa Federica Taddei, Dirigente dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia, (identificati come modello da seguire a livello europeo) e il campione ed ex capitano della nazionale italiana di basket Giacomo Galanda, responsabile del progetto sportivo Giorgio Tesi Junior destinato ai giovani. Seguiranno laboratori didattici gratuiti per bambini, curati da Germina Impresa Sociale Srl e condotti degli autori intervenuti. Per partecipare ai laboratori, riservati ai bambini dai 3 agli 8 anni e a numero chiuso (max 90 partecipanti) occorre scrivere una mail all’indirizzo [email protected] indicando nome e cognome dei bambini partecipanti e un numero di telefono di riferimento. Maurizio Costanzo