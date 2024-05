Pistoia, un incontro per ricordare Carlo Maria Martini il ‘Cardinale del dialogo’

Pistoia, giovedì 9 maggio 2024 – L’eredità del cardinale Carlo Maria Martini è al centro di un nuovo appuntamento degli Incontri del venerdì a Uniser. A tratteggiare il ritratto del “Cardinale del dialogo” sarà Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini. L’appuntamento è venerdì 10 maggio alle 16,30 nella sede di Uniser in via Pertini 368 a Pistoia. Ingresso libero. “Riteniamo la figura di questo cardinale estremamente importante – commenta Giovanni Capecchi, presidente di Uniser – perché, oltre alle opere straordinarie compiute nel corso della sua vita, è un simbolo di rispetto, confronto e buon senso, che tanto ha fatto per il dialogo tra i popoli. Doti che, purtroppo, sembrano sempre più rare nella nostra storia contemporanea”. Nato a Torino il 15 febbraio 1927, Carlo Maria Martini entra nella Compagnia di Gesù il 25 settembre del 1944, a soli diciassette anni. Dopo il noviziato a Cuneo, studia filosofia a Gallarate e teologia nella Facoltà teologica di Chieri, dove viene ordinato sacerdote il 13 luglio 1952 dall’arcivescovo di Torino, cardinale Maurilio Fossati. Predicatore di esercizi spirituali e attivo nel dialogo ecumenico e in quello con l’ebraismo, nel 1978 viene chiamato da Paolo VI a predicare gli esercizi spirituali quaresimali in Vaticano. Il 29 dicembre 1979 Giovanni Paolo II lo nomina Arcivescovo di Milano. Nel 1980 Giovanni Paolo II gli conferisce personalmente l’ordinazione episcopale nella solennità dell’Epifania. L’ingresso a Milano, dove succede al cardinale Giovanni Colombo, avviene il 10 febbraio dello stesso anno. La sua prima lettera pastorale è dedicata a La dimensione contemplativa della vita e la prima iniziativa cui dà vita, nel novembre del 1980, è la Scuola della Parola, per aiutare i fedeli ad accostarsi alla Sacra Scrittura secondo il metodo della lectio divina. Durante il Concistoro del 2 febbraio 1983 viene creato Cardinale dallo stesso Giovanni Paolo II. La Fondazione Carlo Maria Martini è nata proprio per ricordare il cardinale e tenere vivo lo spirito che ha animato il suo impegno, favorendo l’esperienza e la conoscenza della “Parola di Dio” nel contesto della cultura contemporanea. L’appuntamento sarà coordinato dall'insegnante e ricercatrice della Fondazione intitolata al cardinale, Francesca Perugi. Gli Incontri del venerdì sono promossi da Fondazione Uniser Pistoia e dall’Università Vasco Gaiffi per offrire occasioni di approfondimento, di riflessione e di dialogo sulle tematiche più rilevanti del nostro tempo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Maurizio Costanzo