Lirica in lutto, è morto il tenore Lando Bartolini

Pistoia, 28 giugno 2024 - Il cantante lirico Lando Bartolini, tenore noto per i suoi ruoli nelle opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, è morto la notte scorsa nella sua casa sulle colline di Pistoia all'età di 87 anni dopo una lunga malatia. Nato a Prato l'11 aprile 1937, la sua carriera di tenore decollò negli Stati Uniti, dove si era trasferito con la famiglia negli anni '60. Il debutto nell'opera avvenne il 17 ottobre 1968 al Teatro St. Joseph di Filadelfia come protagonista de Il tabarro. Nel 1973 era già al Liceu di Barcellona, protagonista nell'Iris di Mascagni. Da lì in poi fu un susseguirsi di debutti importanti presso i più grandi teatri del mondo, tutti coronati da calorosi successi di pubblico. Bartolini si è particolarmente distinto in Aida, che ha interpretato in più di 240 recite, in Turandot con 179 recite e Il trovatore con 160 recite, oltre a titoli in particolare verdiani e pucciniani, per un totale di 49 ruoli. Al New York City Opera rimase tre anni debuttando con Cavalleria rusticana e a seguire con La bohème, Madama Butterfly, La traviata, Rigoletto, Tosca. Il debutto in Italia avvenne il 30 dicembre 1982 al Teatro alla Scala in Ernani, per la regia di Luca Ronconi. Negli anni '90 ha cantato in diversi teatri italiani.

Maurizio Costanzo