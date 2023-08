Giornalismo toscano in lutto, è morto Eugenio Fagnoni

Pistoia, 26 agosto 2023 - È morto a 86 anni Eugenio Fagnoni, storico giornalista pistoiese come ricorda la Cia Toscana centro che esprime cordoglio per la scomparsa di un «grande amico dell'associazione», «volto e anima di Tvl Pistoia, emittente in cui era il curatore della trasmissione Ora Verde (condotta dal direttore Luigi Bardelli) dedicata all'agricoltura ed agroalimentare pistoiese e della Toscana». Fagnoni era iscritto all'Ordine dei giornalisti della Toscana dal 1976. «Viene a mancare un carissimo amico personale - sottolinea il presidente di Cia Toscana Centro, Sandro Orlandini -, un amico dell'agricoltura e della Cia. Con Eugenio abbiamo condiviso tanti momenti importanti dell'agricoltura pistoiese, tanti momenti di confronto e di divulgazione di questo settore. Grazie alla sua disponibilità e competenza, un grande professionista di cui sentiremo la mancanza. Come Cia Toscana Centro continueremo a portare avanti le ragioni del settore tenendo conto anche dei suoi consigli». Negli ultimi anni Fagnoni aveva realizzato insieme alla Cia, il format 'Cia Toscana centro - Agrinotizie'. «Un giornalista attento e puntiglioso - ricorda ancora l'associazione -, critico e disponibile verso i temi e le difficoltà del settore, dalle produzioni agricole al florovivaismo, alle tematiche del bosco ed agroforestale, argomenti che stavano molto a cuore a Fagnoni».

