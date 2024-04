‘Se scatta l’ora’, esce il nuovo singolo dell’artista pistoiese Melani

Pistoia, 18 aprile 2024 – S’intitola “Se scatta l'ora”, il nuovo singolo di Melani. Il giovane cantautore e attore toscano, originario di Pistoia, si è fatto conoscere partecipando alle audition televisive di X Factor 2022 con il brano “Star Pack”. Ora per lui è arrivata l’ora di questo nuovo singolo, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 19 aprile. “‘Se scatta l'ora’ è un brano che parla della solitudine che prende quando si resta soli con se stessi e si devono fare i conti con i propri fantasmi- spiega Melani -. Questo capita di solito durante la notte, ci si sveglia all’improvviso e anche i problemi più piccoli sembrano essere enormi. Non si riesce a dormire e si avrebbe bisogno di una spalla sulla quale piangere ma non si trova nessuno, anzi spesso le persone si allontanano scrivendo bugie piuttosto che affrontare la verità”. Commenta l'artista a proposito del brano: “Tu credi che dirmi le bugie ti renderà più forte ma è solo un’illusione. C’è anche il momento della riscossa: le persone che ti hanno abbandonato nel momento del bisogno potrebbero avere bisogno a loro volta di te, ma a quel punto io non ci sarò.” Il videoclip di “Se scatta l'ora”, prodotto da DCV Studios e diretto da Danielle Candosin, girato fra Lucca e Pistoia, mette al centro il rapporto difficile e a volte non reciproco nell'ascolto tra il protagonista e la ragazza. Tale disfunzionalità viene espressa attraverso flashback di danza che è la forma più intima di espressione dell'artista. Melani sin da bambino ha mostrato una predisposizione al canto improvvisando canzoni dal nulla e in ogni luogo. Le sue esibizioni sono sempre state accompagnate, sin dall’inizio, da movimenti del corpo che lui fa mentre canta, accompagnando i testi delle sue canzoni con originali passi di Danza. Inizia a scrivere e ad avvicinarsi al mondo della musica grazie al musicista Lorenzo Maffucci con cui produrrà il suo primo ep. Attinge idee e energia dalle sigle dei cartoon con le quali si dà sempre una certa carica prima di esibirsi, o prima di iniziare a comporre una nuova canzone. I testi delle sue canzoni prendono forma grazie all’ascolto di una grande quantità di musica di ogni genere, fino al momento in cui non individua fra le canzoni da cui prende ispirazione, quella che lo spinge a creare il brano nuovo. Da questa breve ma significativa e originale presentazione ci rendiamo subito conto che Tiziano è un artista molto originale, ma mai banale, e fra le tante cose particolare che fa quando scrive e canta una canzone, c’è anche quella di fare la parodia alla pronuncia della lingua inglese: ama svuotare infatti i vocaboli dal suo significato originale, dando alle stesse una forma nuova, diremmo quasi inedita nel suo contenuto.