Pistoia, il festival “Presente Italiano” rende omaggio a Gian Maria Volonté

Pistoia, 6 novembre 2024 – Si alzerà venerdì 15 novembre il sipario sulla decima edizione di “Presente Italiano”, il festival ideato e diretto da Michele Galardini che celebra il nostro cinema, in programma a Pistoia fino al 21 novembre al cinema Roma e alla Libreria Lo Spazio. Un viaggio tra i grandi autori del passato, con un omaggio all'attore Gian Maria Volonté a 30 anni dalla scomparsa - e le nuove voci del presente con gli autori contemporanei in concorso.

«Dieci anni - afferma Galardini - non sono pochi per un festival che vuole raccontare il presente del cinema italiano, soprattutto in una fase di fulminei e inaspettati cambiamenti. Prendere una posizione, in questo flusso, diventa necessario e allora noi scegliamo come immagine Gian Maria Volonté in 'La classe operaia va in paradiso’ e vi presenteremo un programma che parla di donne, lavoratori, amori tossici ma anche nuovi orizzonti affettivi, della natura e di un passato da ricordare, sempre». Ad aprire la manifestazione venerdì 15 novembre, la proiezione di 'Bestiari, erbari, lapidari’ di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, un documentario diviso in tre atti, ognuno dei quali tratta un singolo soggetto: gli animali, le piante, le pietre, omaggiando quei mondi poco conosciuti e per certi versi alieni, fatti di animali, vegetali e minerali. La proiezione è introdotta dal direttore di FilmTV Giulio Sangiorgio (ore 20, cinema Roma). A chiudere il festival giovedì 21, 'Volonté - L'uomo dai mille volti’ di Francesco Zippel, alla presenza del regista e del direttore della fotografia Marco (Toma) Tomaselli. Nel trentennale della morte di Gian Maria Volonté, questo film ne ricorda il percorso personale e artistico sottolineando quanto Volonté sia ancora oggi un riferimento assoluto per i più importanti interpreti contemporanei (ore 21.00 Cinema Roma). Sono sei, infine, i titoli rintracciati nella piccola e media distribuzione, selezionati dai critici Marzia Gandolfi, Francesco Grieco e Matteo Marelli che si contenderanno il premio per il miglior film