Da Buggiano all'Eurovision: i Piqued Jacks in gara per San Marino

I Piqued Jacks (foto dal profilo Fb)

Buggiano (Pistoia), 27 febbraio 2023 – Puntavano al premio della critica, si sono ritrovati a tarda notte vincitori della seconda edizione del contest Una Voce per San Marino e, prendendo il testimone da Achille Lauro, parteciperanno all'Eurovision Song Contest in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio in rappresentanza della repubblica del Titano.

"Fino alla fine non ce lo aspettavamo”, commentano il giorno dopo i toscani Piqued Jacks, genere alt/rock dal respiro internazionale, età media 26 anni, quattro album all'attivo e collaborazioni di rilievo come quella con Brett Shaw (Florence + The Machine). Il loro repertorio è in inglese, come il brano che li ha portati alla vittoria, 'Like an animal', un pezzo - ha spiegato in conferenza stampa il cantante e pianista della band, E-King - che era in lavorazione da tempo, non era nato per l' Eurovision ma «è stato registrato una settimana fa apposta per il contest”.

I Piqued Jacks si sono formati nel 2016 a Buggiano (Pistoia): la formazione è composta da E-King (voce, pianoforte, sintetizzatore), Majic-o (chitarra), Littleladle (basso) e HolyHargot (batteria). Gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, ma anche i Boomtown Rats di Bob Geldof e Marlene Kuntz, hanno vinto Sanremo Rock nel 2019 per la categoria Rock e hanno partecipato a importanti showcase festival come Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, Mmb Bucharest, Liverpool Sound City, Sxsw e Mondo Nyc (Usa). Hanno pubblicato il primo album, 'Climb like ivy does', nel 2015, seguito da 'Aerial roots' e 'The living past'; il quarto, 'Synchronizer', è del 2021 e per presentarlo i Piqued Jacks hanno realizzato in diretta streaming un'impresa particolare, lanciandosi con il paracadute da 4.300 metri e suonando subito dopo l'intero disco sulla pista di atterraggio. A sceglierli per l' Eurovision Song Contest tra 21 finalisti, nella diretta su San Marino Rtv dal teatro Nuovo di Dogana, è stata una giuria di esperti presieduta da Al Bano, i cui voti hanno portato sul podio anche Le Deva e XGiove. Niente da fare invece per i big, da Roy Paci al duo eurodance Eiffel 65, da Deborah Iurato a Lorenzo Licitra.