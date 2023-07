Il “mantello” di San Jacopo consegnato al professor Riccardo Fagioli

Pistoia, 18 luglio 2023 – Bel successo di pubblico e di consensi per la «Cena del Mantello» che si è svolta domenica sera al parco di Montuliveto. Un mix di presenze pistoiesi, dall’amministrazione comunale alla Compagnia dell’Orso, unite a pellegrini del Cammino di San Jacopo provenienti da varie parti d’Italia che sono stati insigniti di un nuovo premio per il percorso fatto. Da lì, al termine della cena, si è passati alla consegna del mantello rosso nei confronti di un cittadino che si fosse particolarmente distinto nella propria attività per il bene e la valorizzazione di Pistoia negli anni.

È stato quindi l’assessore Alessandro Sabella a premiare e «vestire» Riccardo Fagioli del mantello di San Jacopo. E’ toccato alle professoresse Silvia Cocchini e Simona Priami motivare la decisione di questo premio, ripercorrendo le attività svolte da Fagioli nel corso degli anni fra Azione Cattolica, Fuci, Casa Famiglia Sant’Anna e Maic, tanto per citarne alcune. Inoltre, dal 1996 al 1999 ha presieduto la Consulta del Volontariato organizzando anche la prima Festa del Volontariato Pistoiese fino ad arrivare alla nascita dell’Associazione «Culturidea».

Attualmente Riccardo Fagioli è un docente di lettere, attualmente vicepreside, coordinatore dei due plessi, all’Istituto «De Franceschi Pacinotti» e continua ad occuparsi ancora, in maniera solida ed importante, di volontariato e sociale. Una cena per la consegna del mantello che è servita per mettere in risalto quella che è la valorizzazione del parco, per tutta la serie di manifestazioni che vengono portate avanti durante l’anno, oltre che per motivare il premio che è stato dato a Fagioli.

