A Pistoia il concerto di Natale del Coro Gospel Internazionale

Pistoia, 20 dicembre 2024 – Il Natale di quest’anno sarà all’insegna delle sette note e della solidarietà. Il Coro Gospel Internazionale di Pistoia, diretto dal chirurgo dell’Ospedale San Jacopo Augustine Iroatulam e divenuto famoso negli anni per le importanti opere di solidarietà compiute in Italia, in Africa e in Inghilterra, terrà il suo evento clou domani sabato 21 dicembre, dalle 21 nella chiesa della Santissima Annunziata a Pistoia, assieme al Piccolo Coro della parrocchia di Chiazzano diretto da Concetta Graziano e alle splendide voci soliste di Sonia Provvedi e Silvia Benesperi (ospite d’eccezione della serata).

Chiesa della Santissima Annunziata del cui restauro proprio il Coro Gospel Internazionale di Pistoia è stato grande protagonista. Tra i canti che saranno eseguiti, Oh Night Divine (una nuova versione), Merry Christmas, It’s Christmas Once Again. A inizio spettacolo, il rettore Don Roberto Breschi intratterrà gli spettatori raccontando la storia della chiesa. L’atteso concerto di Natale è stato preceduto da una serie di esibizioni in giro per il territorio. La prima è stata a inizio del mese di dicembre nella Basilica di Santa Maria Assunta in Piazza del Popolo a Montecatini Terme: un concerto a favore dell’associazione Anna Maria Marino; ingresso libero e offerta libera.

Si è proseguito con uno spettacolo alla Piazzetta Bruciata a San Marcello Pistoiese e all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Fedi Fermi a Pistoia: ingresso gratuito e offerta libera. Il ricavato della serata è stato devoluto alla “Augustine Iroatulam Education Foundation” per il completamento della biblioteca e la scolarizzazione dei bimbi indigenti di Amawon, in Nigeria.

Questi i componenti del Coro protagonisti domani sera: il direttore Augustine Iroatulam, la voce solista Sonia Provvedi, i soprani Monica Galigani, Lucia Giovannelli, Antonella Macaluso, Concetta Graziano e Isobel Wilke, il soprano/flautista Linda Fusco, i tenori Gherardo Gheradini, Stefano Calistri, Alessandra Lucarelli, Alberto Sichi e Giancarlo Andreini, i contralti Luisa Vivarelli, Serena Fusilli, Claudia Balli, Sandra Spiga e Gianna Del Pistoia, il contralto/pianista Silvia De Lotto, i bassi Sylvestro Iroatulam e Raffaele Petrucci.

Tra i musicisti, il pianista Piero Frassi (già con Andrea Bocelli) e i chitarristi Antonio Giomi e Gino Lapolla. “A questo Natale con le sette note ci auguriamo possa partecipare tanta gente: regaleremo stelline di felicità – promette il dottor Augustine Iroatulam –. Il Coro è tornato tra i pistoiesi per portare serenità e gioia”. È quello che si augurano tutti i pistoiesi, specie coloro che in questo periodo hanno qualche nuvola sulla testa.