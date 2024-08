Campionato della bugia, vince Santini col pittore inesistente. Marco, 5 anni: «Col ghiaccio mio nonno ha fatto una copia del David»

Le Piastre (Pistoia), 4 agosto 2024 – Massimo Santini, fiorentino di nascita e abetonese d'adozione, si è aggiudicato il titolo del più bugiardo d'Italia 2024 mentre il bambino meno sincero è il pistoiese Marco Pagliai: sono loro infatti i due vincitori della quarantottesima edizione del Campionato italiano della Bugia che si è concluso questa sera a Le Piastre ( Pistoia). Santini è salito sul palco per raccontare la storia di un pittore inesistente e ha descritto a lungo le virtù e i soggetti raffigurati nella sua tela, interamente rossa. Pagliai, cinque anni, vive a Pistoia, ha raccontato quella di suo nonno che ha fatto una copia di ghiaccio del David di Michelangelo, si spiega in una nota. Ma, al momento di mostrarla, di fronte al secchio pieno d'acqua che aveva in mano ha esclamato candidamente: «Oh, no. Si è sciolta!». A lui il premio offerto da Il Tirreno e intitolato alla giornalista Lucia Prioreschi. Al posto d'onore della sezione adulti Giovanni Albertini, psicoterapeuta veronese e campione uscente, con la sua storia di Leonardo, non da Vinci ma da Cireglio. Terzo classificato Giovanni Tommasi da Lamporecchio ( Pistoia) che ha spiegato quali strane opere si possono trovare in fondo al fiume Reno (quello che scorre a Le Piastre). Tutti i concorrenti si sono cimentati sul tema della Bugia nell'arte. Il premio per l'originalità della presentazione, dedicato al giornalista Giancarlo Zampini e offerto dal quotidiano La Nazione, è andato ad Ambra Brunelli di Campi Bisenzio (Firenze) con il suo 'La notte stellatà illuminata dalle luci raffigurate in una tela di Van Gogh. Il premio 'La ghiacciaolà se l'è aggiudicato Saida Corsini di Alessandria con 'La vera storia delle Piramidi.