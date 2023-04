A Palazzo de' Rossi il 'benvenuto' al maestro De Chirico

Pistoia, 21 aprile 2023 - Un capolavoro vecchio un secolo che dialoga con un altro capolavoro di altra epoca artistica e con altra storia. È domani, sabato 22 aprile, un giorno che certamente resterà alla memoria per via dell’ospitata eccellente in casa Pistoia Musei che accoglie da oggi nella sede di Palazzo de’ Rossi (inaugurazione alle 17) il dipinto arrivato da Milano «Manichini in riva al mare» del maestro Giorgio De Chirico, accostato alla testa ritratto di Faustina Maggiore importante opera d’arte romana del II secolo dopo Cristo che rivede la luce dopo un lungo riposo nei deposito dell’Antico Palazzo dei Vescovi.

Un ritorno per De Chirico quarant’anni dopo l’ultima mostra (1977) che lo vide protagonista all’Accademia d’arte Scalabrino a Montecatini, luogo con il quale forte fu il legame del pittore. L’iniziativa pistoiese si inserisce nell’ambito del progetto «In visita» realizzato con il sostegno di Fondazione Caript e la collaborazione di Intesa San Paolo, curata da Monica Preti, Annamaria Iacuzzi e Cristina Taddei.

Realizzato durante il secondo soggiorno parigino, «Manichini in riva al mare» denota con evidenza quello che era il gusto classicheggiante allora diffuso nella capitale parigina ed è proprio in questo senso che nasce il legame con la testa di Faustina Maggiore. «In visita – Giorgio de Chirico» è anche il titolo della pubblicazione che verrà presentata nell’occasione, realizzata dalle stesse curatrici con un contributo di Giovanni Casini e edita da Gli Ori. In occasione dell’inaugurazione si terrà il concerto del pianista di fama internazionale Antonio Ballista già sold out; le sale espositive del Palazzo saranno a ingresso libero per tutta la durata dell’inaugurazione.