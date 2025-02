Zucchero a forma di cuore per ricordarsi di donare

Per la festa di San Valentino, il Gruppo Fratres di Agliana sarà nei bar aglianesi, per "addolcire la giornata" con una bustina di zucchero a forma di cuore, che ricorda l’amore per il prossimo che contraddistingue ogni donatore. Amore che risulta diffondersi sempre di più, poiché nel Gruppo Fratres di Agliana i donatori sono in aumento. Il presidente, Andrea Rossini, comunica con soddisfazione i dati del 2024, che registrano una crescita di donatori attivi e raccolta di sangue e plasma. Nel 2023 erano state effettuate 428 donazioni, tra sangue e plasma. I donatori attivi erano 244, dei quali 47 nuovi. Nel 2024 le donazioni sono salite a 464, con 269 donatori attivi, dei quali 63 nuovi.

"C’è stato quindi un incremento del più 8.41% rispetto alle donazioni del 2023 – rileva Andrea Rossini –. Il Gruppo Fratres non è soltanto donazione del sangue – spiega –, siamo anche impegnati nel sociale con una serie di iniziative che ci permettono di stare sempre più a contatto dei nostri donatori. Cerchiamo di offrire loro iniziative interessanti e coinvolgenti per creare un legame duraturo e anche come forma di ringraziamento per il gesto così nobile ed altruistico che compiono ogni volta". Negli ultimi anni, il Gruppo Fratres di Agliana, durante il periodo estivo è stato presente al "Carabattole Love Park", con il proprio banchino dove le persone potevano chiedere informazioni sulla donazione e avere gadgets, ma potevano anche iscriversi all’associazione.

"Abbiamo partecipato anche ai mercatini organizzati dalle varie associazioni del territorio aglianese – prosegue Rossini –. Per i nostri soci organizziamo un paio di eventi fissi di socialità durante l’anno, per ritrovarsi con amici e colleghi donatori: la Pizzata di Natale e una gita. Per capire se è vero che il vino fa buon sangue – riferisce sorridendo –, siamo stati pure in visita alle Cantine Marchesi Pancrazi a Bagnolo. Ogni due anni c’è la Festa del Gruppo, occasione importante per dare un meritato riconoscimento all’impegno dei nostri donatori". Il Gruppo Fratres, in collaborazione con la Misericordia di Agliana, organizza la distribuzione dei panini per la festa di Sant’Antonio, nelle varie parrocchie del territorio.

"Vogliamo ringraziare veramente dal profondo del cuore – conclude il presidente – tutti i nostri volontari per il loro costante impegno, che contribuisce ad alleviare il bisogno di molti". I soci Fratres il 28 febbraio sono chiamati a partecipare all’assemblea ordinaria per l’approvazione bilancio 2024, indetta in seconda convocazione alle ore 21, nella sede della Misericordia di Agliana.

Piera Salvi