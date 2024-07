Voragine in via Ungaretti, cantiere fermo. E proseguono i disagi per i residenti

Sono fermi i lavori di ripristino della voragine che si è prodotta un mese fa in via Ungaretti, una strada della zona est del centro del paese a pochi passi dal parco dell’Aringhese. La ragione dell’arresto dell’intervento è la necessità di attendere lo spostamento di un contatore dell’energia elettrica da parte dell’Enel. La prosecuzione dei lavori senza lo spostamento del contatore avrebbe potuto determinare la mancanza di energia elettrica in tutta l’area circostante. I lavori, definiti di "somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area" erano stati disposti dal Comune con un’ordinanza del 14 giugno scorso ed erano stati affidati alla ditta edile Morra di Montale. L’intervento richiede il ripristino di un tratto tombato del fosso di Casalbosco che correva sotto la strada.

La voragine si è verificata in seguito alla rottura della tombatura e a una progressiva infiltrazione di acqua che determinato prima l’incrinatura e poi il cedimento del manto stradale. Il sindaco Ferdinando Betti, in una sua comunicazione sui social del 26 giugno scorso, informava che l’intervento di ripristino del fosso dovrà interessare, oltre al tratto di via Ungaretti dove si è prodotta la voragine, anche un tratto di via Ugo Foscolo. "Lavori importanti da ogni punto di vista" annotava il sindaco in calce alla sua comunicazione. Al momento la ditta incaricata ha provveduto allo scavo del punto interessato dal cedimento in modo da non danneggiare le tubazioni esistenti delle varie utenze. Ora gli scavatori sono fermi in attesa dello spostamento del contatore da parte di Enel. L’apertura della voragine e l’interruzione dell’accesso a via Ungaretti dal lato est ha comportato un cambiamento della circolazione con il divieto di entrare in via Ungaretti tranne che per i veicoli dei residenti e il contemporaneo passaggio nella stessa strada al doppio senso di circolazione. Tali mutamenti stanno determinando diversi disagi ai residenti della zona in particolare a causa della riduzione dei posti auto in via Eugenio Montale e nella stessa via Ungaretti. La voragine di via Ungaretti e i lavori di somma urgenza decisi dal Comune sono oggetto di un’interpellanza della lista civica Montale Rinasce che è all’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale in programma domani, 18 luglio, alle 20 alla villa Smilea. Si ricorda che la lista Montale Rinasce è rappresentata in consiglio comunale da Sandro Nincheri e da Cecilia Innocenti.

Giacomo Bini