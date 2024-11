Volontariato responsabile, corso pratico con l’Anps

Obiettivo: offrire nozioni teoriche, ma anche strumenti pratici e operativi per affrontare le attività di volontariato in modo sempre più efficace e responsabile. Nella sala convegni della Questura di Pistoia, i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato delle sezioni di Pistoia-Montecatini Terme e Firenze hanno partecipato a un importante corso di formazione e aggiornamento sulla safety. L’incontro, condotto da Lelio Cassettari, commissario di Polizia di Stato in quiescenza e attuale formatore e socio Anps, ha riunito soci con esperienze diverse, uniti dalla volontà di offrire un contributo concreto alla sicurezza del territorio.

Le sessioni sono state organizzate in modo interattivo, permettendo ai volontari di condividere le proprie esperienze, confrontarsi e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze con tecniche e concetti all’avanguardia.

L’Anps, composta da poliziotti in servizio e in quiescenza, soci simpatizzanti, onorari, benemeriti e sostenitori, rappresenta una realtà unica nel tessuto sociale. Attraverso progetti di solidarietà e iniziative di volontariato, l’associazione collabora con la Polizia di Stato e altre istituzioni, monitorando luoghi pubblici e segnalando situazioni di degrado e insicurezza.

Questo impegno quotidiano contribuisce a mantenere vivibile e sicuro il territorio, offrendo un punto di riferimento costante per tutti coloro che vivono, lavorano o transitano nella zona. Ettore Bruti, responsabile provinciale dell’Anps, ha ribadito l’importanza della formazione per i volontari, sottolineando come essa rappresenti non solo un miglioramento delle competenze individuali, ma anche un prezioso collante per creare una rete di sostegno e vicinanza nella comunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Questore di Pistoia, che ha messo a disposizione la sala conferenze e ha accolto i partecipanti con parole di apprezzamento e incoraggiamento.