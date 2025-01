Volontari a disposizione dei cittadini

La Pro Loco di Pian degli Ontani alla ricerca di soluzioni per semplificare la vita, soprattutto degli anziani, ma non solo, ha dato corpo a un servizio che, partendo dal superamento dei problemi digitali arriva fino alla consegna della spesa. A dare vita al progetto sono state Regione Toscana, Anci e Arciconfraternita delle Misericordie, ma a dar corpo al servizio sul territorio è stata Misericordia dell’Abetone, dalla quale Pamela Ceccarelli (foto), allora presidente della Pro Loco (attualmente presieduta da Giacomo Mattioli), ha tratto ispirazione per dare vita al servizio, ospitato nella sede che la Pro Loco condivide con il Centro Studi Beatrice di Pian Degli Ontani, guidato da Cristiana Petrucci. Oltre ai volontari delle associazioni, partecipano all’iniziativa anche semplici cittadini che, visto il modesto numero di corse del trasporto pubblico, hanno ritenuto di mettersi a disposizione dell’iniziativa. Un po’ come dire che l’Unione fa la forza, soprattutto quando siamo in pochi.

Resta il fatto che una serie di operazioni, a esempio la richiesta del rilascio dello Spid, necessitano di essere svolte negli uffici, ma se di due problemi se ne risolve uno, abbiamo fatto un passo avanti. La presenza di un volontariato diffuso e attivo è ancora un ammortizzatore sociale di straordinaria importanza, certo è che la richiesta alla pubblica amministrazione di svolgere appieno le sue funzioni a tutela dei cittadini non appare campata in aria. Il recapito telefonico a cui contattare le associazioni per i servizi è il 339.412788.

Andrea Nannini