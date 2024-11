"Volevo fare il comico", l’omaggio ai grandi toscani di Simone Gai, il ritorno alle origini di cabarettista

Questa sera di sabato 30 novembre, alle ore 21.30, la splendida cornice di Villa Smilea, a Montale, ospiterà lo spettacolo "Volevo fare il comico", scritto da Simone Gai. L’ingresso è libero, e prima dello spettacolo, a partire dalle ore 19, sarà possibile partecipare a un’apericena a offerta libera, organizzata dall’Associazione San Vincenzo de Paoli, il cui ricavato andrà all’associazione stessa. La serata di solidarietà, risate in musica, è organizzata dall’ amministrazione comunale di Montale.

"Volevo fare il comico" è un brillante viaggio nella tradizione comica toscana, che spazia dal teatro vernacolare ai grandi maestri come Roberto Benigni, Francesco Nuti, Carlo Monni, e Andrea Cambi, fino ai cabarettisti toscani degli anni Duemila. Con uno stile ironico e coinvolgente, Simone Gai, giornalista e volto noto dell’emittente Tvl, torna alle sue origini di cabarettista. Gai si è recentemente classificato al secondo posto al concorso nazionale "La fabbrica della comicitàZ di Firenze, distinguendosi per il suo talento e il suo omaggio alla comicità toscana.

Ad arricchire la serata, le musiche di una band d’eccezione, composta da Elio Capecchi, Serena Nacci alla voce, la chitarra di Leonardo Ricotti, Andrea Marianelli al contrabbasso, Jacopo Ciani al violino e Enzo Panichi alla batteria. Tra i brani proposti, non mancheranno pezzi evocativi come "Sarà per te" di Francesco Nuti e celebri stornelli toscani, per regalare al pubblico momenti di grande emozione e allegria.

l.m.