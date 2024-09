"Volare senza limiti", il regalo dei Lions per tanti ragazzi disabili Si è conclusa la quinta edizione di Volare senza Limiti a Pescia, con la partecipazione dei ragazzi con disabilità del Usd Pescia. Un'esperienza emozionante che ha dimostrato che non ci sono limiti se non quelli autoimposti. Prossimo appuntamento a maggio 2025.