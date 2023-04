Violento scontro tra auto Grave coppia di anziani

Spaventoso incidente ieri martedì 18 aprile nel tardo pomeriggio a Ferruccia di Quarrata in via Ceccarelli, all’incrocio con via Case Gori presso l’area del Mollungo. Due auto, una Punto bianca e una Volvo grigia, si sono scontrate in modo violento per cause ancora da accertare, proprio nel punto in cui via Case Gori confluisce in via Ceccarelli. Ad avere la peggio una coppia di anziani, che erano a bordo della Punto: le condizioni del marito, 88 anni, sono apparse subito le più gravi. L’uomo presentava gravi traumi su tutto il corpo e aveva perso conoscenza. I soccorritori lo hanno stabilizzato per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. La moglie, 81 anni, è stata invece estratta con fatica dall’auto e successivamente ricoverata all’ospedale San Jacopo.

Miglior sorte per la coppia di trentenni che viaggiava sull’altra auto: entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale pistoiese, ma in condizioni che non destavano particolare preoccupazione: per la donna si trattava di un trauma toracico. Terribile la scena che è apparsa ai residenti che hanno chiamato i soccorsi: le due auto semi-distrutte e i quattro passeggeri feriti ancora all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia per mettere in sicurezza la zona dell’incidente, nonché un’automedica e quattro ambulanze: una della Misericordia di Agliana che ha trasportato l’88enne a Careggi, altre due delle misericordie di Quarrata e Bottegone e una quarta della Croce Rossa Piana pistoiese. Per i rilievi e per risalire alla dinamica e alle cause dell’impatto erano presenti sul luogo dell’incidente i carabinieri del comando stazione di Agliana. A lungo il traffico, sostenuto anche a causa dell’orario di punta, è stato bloccato nella zona, creando code e disagi.

Daniela Gori