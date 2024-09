Vincere e non saperlo. L’appello di Sisal: "Ritirate i premi"

PISTOIA

C’è un fortunato vincitore in città che si è portato a casa – o meglio, potrebbe portarsi a casa, diecimila euro con l’iniziativa speciale "Un’estate a mille" organizzato da SuperEnalotto Superstar e che ancora non si è presentato a riscuotere. Così, ora lo Stato lo sta cercando per consegnargli direttamente la cifra.

Sarà colpa del caldo, delle vacanze e dell’estate che sta per finire, ma evidentemente un pistoiese non sa ancora che dovrebbe scrivere sul proprio conto corrente un segno "più" con accanto diecimila. Nello specifico, si tratta del concorso numero 101 del 27 giugno scorso e che non è stato riscosso, come ce ne sono altri tre in tutta la Toscana che cercano disperatamente un proprietario da andare a trovare a casa propria.

La matrice della vincita pistoiese è la seguente, 8002AFI1010185, e adesso c’è anche da affrettarsi perché c’è un tempo limite per poter riscuotere, ovvero il prossimo 25 settembre altrimenti il gruzzoletto evaporerà come se fosse neve al sole.

Viene da chiedersi, quindi: e se fra i nostri lettori c’è proprio il fortunato, cosa deve fare? Recarsi immediatamente al punto pagamento premi più vicino a casa (ce ne sono tre in città) e seguire tutte le richieste che si trovano direttamente sul sito di Superenalotto.it. Anche perché, una cifra del genere non farà svoltare la vita ma sicuramente addolcisce l’autunno e anche il prossimo Natale.

Più in generale, sono ben quattro i vincitori che Sisal sta cercando per schedine giocate, oltre a quella di Pistoia, anche a Santa Luce (Pisa), Montevarchi e Vecchiano. Le schedine sono state giocate nel giugno scorso.

