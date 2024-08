Villa Baldi Papini abbattute le scale: "Saranno sostituite e più piccole"

PISTOIA

Nuovi lavori in città, pioggia di polemiche. Non è passato inosservato cosa sta accadendo per la rotatoria che nascerà tra viale Matteotti e via dei Pappagalli, l’inizio dei lavori è stato segnato dall’abbattimento della storica scala che porta proprio al palazzo storico della zona. A denunciare quello che viene definito "uno scempio" è l’ex candidata a sindaco del movimento civico "Onda etica" Samuela Breschi. "Perchè sono state abbattute le storiche scale? - tuona nei suoi canali social - Non si poteva evitare?". Non sono mancate le repliche di diversi cittadini che polemizzano sull’intervento non solo per le modalità ma soprattutto per le tempistiche. "Stanno deturpando Pistoia , radono al suolo, tagliano e cementificano - tuonano in risposta al post di Breschi -I lavori finiranno a fine settembre e nel frattempo riapriranno le scuole con tutti i disagi del caso".

A replicare è l’assessore Alessio Bartolomei che spiega l’intervento. "Le scale del palazzo sono state tolte per poi essere ricostruite di dimensioni inferiori, quindi nessuno distrugge semmai rifacciamo con nuovi materiali - dice - Si tratta di una barriera architettonica che viene eliminata per consentire il passaggio sulla nuova pista ciclopedonale anche ai disabili, passeggini e persone anziane". D’altronde l’abbattimento delle scale di Villa Baldi Papini era stato già annunciato dall’amministrazione comunale. Per l’intervento, si legge nel comunicato, è previsto "un’adeguamento dell’illuminazione pubblica esistente e l’installazione di impianti di videosorveglianza, ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’area di fronte a Villa Baldi Papini, dove sono presenti quattro scalinate a ridosso della carreggiata. Saranno inoltre realizzati percorsi dotati di linguaggio Loges (Linea di orientamento guida e sicurezza) per disabili visivi".

Il vero test sarà però il prossimo 16 settembre quando ripartiranno le scuole a Pistoia. Quello tra viale Matteotti e via dei Pappagalli è, infatti, di uno degli snodi principali del territorio comunale, dove il traffico mattutino in concomitanza dell" avvio delle lezioni, è sostenuto. Con i lavori in corso e la viabilità alternativa sarà difficile non ipotizzare dei disagi e le conseguenti polemiche per le tempistiche scelte.

Michela Monti