Vigili del fuoco, una famiglia. Giornata di formazione per trenta giovani pompieri

PISTOIAGiovedì scorso, la città di Pistoia ha accolto con entusiasmo trenta giovani pompieri provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia, per una giornata speciale all’insegna dell’amicizia e della fratellanza che uniscono i Vigili del Fuoco di tutto il mondo.

L’occasione è stata l’opportunità di immergersi nel progetto educativo CasaSicura Giorgio Tesi, che da undici anni rappresenta un punto di riferimento unico in Italia per la formazione sulla sicurezza domestica. Il gruppo di giovani vigili ha avuto modo di seguire il percorso didattico-formativo offerto dalla CasaSicura, ancora oggi l’unico progetto educativo di questo tipo in Italia.

Organizzato dalla sezione pistoiese dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, CasaSicura si distingue per l’approccio innovativo, che unisce formazione pratica e tecnologia domotica.

Al termine della giornata, a tutti i partecipanti è stato consegnato il diploma di Vigili del Fuoco Family, un riconoscimento che unisce i quasi 22.000 diplomati da CasaSicura.

A rendere ancora più speciale la giornata, per i partecipanti è stato l’intervento del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che ha ricevuto i giovani pompieri in Sala Maggiore del Palazzo Comunale.

Non meno apprezzato è stato l’intervento di Don Luca Carlesi, che ha guidato i pompieri alla scoperta della magnifica storia del prezioso Altare Argenteo, custodito all’interno della Cattedrale di Pistoia.