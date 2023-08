Vigili del fuoco, Priori nuovo comandante

Cambio della guardia alla direzione dei vigili del fuoco di Pistoia. Lunedì, dopo quasi tre anni, il primo dirigente, l’ingegnere Fabio Tossut, lascerà l’incarico di comandante provinciale per assumere un nuovo incarico alla direzione centrale per le risorse logistiche del Dipartimento dei vigili del fuoco-Roma Viminale. Arriverà al comando pistoiese Fabrizio Priori, attualmente in servizio a Bologna come dirigente vicario. Il passaggio di consegne avverrà a distanza di un mese dalla fine dello stato di agitazione proclamato dai vigili del fuoco di Pistoia per malumori all’interno del comando che andavano avanti da aprile. A fine luglio, infatti, i lavoratori avrebbero ottenuto rassicurazioni su un paio di punti cardine: il primo è quello relativo ai criteri di mobilità interna, che rimarranno entro le linee guida già contrattate a suo tempo; il secondo è quello che concerne la fruizione dei permessi, con l’abrogazione di un contestato ordine del giorno e il ripristino di quanto normato in precedenza.

Tossut, al comando dei vigili del fuoco di Pistoia, "ha dato impulso, ha sviluppato e sostenuto, promuovendo la continua e costruttiva collaborazione, nell’ambito dei compiti istituzionali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con tutte le istituzioni pubbliche sul territorio e le realtà imprenditoriali – scrive in una nota proprio la stazione pistoiese annunciando il suo nuovo incarico a Roma –. Ha, inoltre, perseguito il dialogo e la collaborazione con tutti i Comuni della provincia per lo sviluppo di protocolli operativi per la preparazione agli interventi congiunti e coordinati, ognuno per gli aspetti di competenza, in caso di eventi di protezione civile, effettuando anche un’esercitazione con il Comune di Montale. Sono state promosse attività rivolte alla cittadinanza in collaborazione con i Comuni della provincia e, in particolare, attraverso le numerose iniziative svolte dall’Associazione nazionale dei vigili del fuoco". Il futuro comandante, Priori, si è laureato in ingegneria a La Sapienza ed è entrato nei vigili del fuoco nel 2004. Tra i numerosi incarichi ricoperti di rilievo c’è quello di aver ricoperto il ruolo di membro del gruppo di lavoro per la revisione della circolare Em 012020 che organizza il sistema di risposta dei soccorsi in occasione di maxi emergenze e coordinato un gruppo di lavoro per l’impiego di risorse pluriennali nella tecnologia satellitare nelle operazioni di soccorso. Nel 2013 il master di secondo livello per la gestione di eventi che interessano sostanze nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche all’Università di Tor Vergata. Dal 2019 è responsabile del modulo internazionale Tast che nel 2023 ha concluso l’iter di certificazione europeo ed è inserito nel dispositivo unionale di mobilitazione in caso di eventi emergenziali.