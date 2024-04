Viaggio nella Terra di Mezzo. Dove dai sogni nasce speranza

A Bucchianico, in Abruzzo, si trova il primo parco italiano ispirato al Signore degli Anelli, la Contea Gentile. L’idea nasce da Nicolas Gentile (39 anni "ma nell’animo solo 15!" come ci confessa) che, per tanti anni, si è limitato a sognare di vivere in questo universo immaginario ma che adesso, con un incredibile forza di volontà e voglia di creare, è riuscito a ricreare.

"Per anni ho desiderato vivere da hobbit, però dicevo sempre "c’è tempo, posso farlo il prossimo anno o quello dopo ancora, ci penserò più in là… Poi però ho avuto una brutta malattia (dalla quale fortunatamente sono guarito!) che mi ha fatto capire che l’importante è vivere la vita che desideriamo subito! Da quel momento esatto ho iniziato a vivere come avevo sempre voluto, diventando una persona molto più felice e realizzata, non riuscendo più a vedere me stesso senza la Contea che sto costruendo" ci racconta Nicolas.

Ma non è tutto, perché il 27 agosto del 2021 lui e altre 8 persone sono partiti dalla Contea con l’obiettivo di arrivare a piedi a Napoli, il 2 settembre (anniversario della morte di Tolkien) per buttare l’Unico Anello dentro il Vesuvio. Questo viaggio mitico aveva come scopo quello di lanciare un importante messaggio: siamo fortunati a vivere in un mondo così bello, ed è importante salvaguardarlo. Il progetto di Nicolas ha contribuito a salvare una piccola parte di territorio, rendendola meravigliosa, pura e felice. Lui stesso afferma che la Contea è speranza. Ma, in che senso? "Si, la Contea è speranza. Speranza che questo nostro mondo possa essere migliore di come lo vediamo tutti i giorni, senza avere paura che tutto possa crollare da un momento all’altro.

"Non sono le grandi gesta eroiche che salveranno il Mondo, ma le azioni quotidiane: piccoli atti di gentilezza e amore" dice lo stregone Gandalf. Io lo sto facendo a modo mio, ma se ognuno riuscisse a salvare il proprio mondo, tutto cambierebbe in meno di una settimana! C’è del buono in questo pianeta, ed è giusto combattere per esso". Sono persone come Nicolas, che hanno avuto coraggio di seguire il proprio sogno, che andrebbero prese da esempio. Ma allora, caro Nicolas, qual è il tuo consiglio per spingerci a continuare a sognare? "Voi ragazzi non avete bisogno di consigli: già sognate, e molto meglio di noi. L’unica cosa che mi sento di dirvi è: fate in modo che il bambino che è in voi non sparisca da adulti. E’ la forza più grande che mai avrete nella vita, perché siete voi, cari ragazzi, la vera speranza!".