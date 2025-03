Viabilità, lavori e cantieri : "Manca una visione complessiva"

Non lesina critiche il consigliere Dem Paolo Tosi: "Cantieri iniziati e non finiti, rotonde che non scorrono, raccolta carta e plastica fatta negli orari di punta, automobilisti costretti a fare lo slalom tra le numerose buche che aumentano un po’ ovunque ma soprattutto molto tempo passato in coda, la situazione viabilità e traffico a Pistoia è veramente critica e i cittadini esasperati".

"Possibile che non si riesca a portare a termine un cantiere nei tempi stabiliti? – si legge in una nota –. Si iniziano le rotonde e poi si lasciano al loro destino senza asfaltare la strada e finirle definitivamente. La segnaletica in caso di cantieri spesso è assente o inefficace, al primo intoppo si blocca la città perché gli automobilisti non vengono avvertiti in modo ottimale". L’attacco è a tutto campo. Sulle strategie in particolare: "C’è bisogno di un’idea complessiva della viabilità e un piano straordinario per rimettere in sicurezza le tante strade della nostra città – spiega –. La comunicazione segnaletica poi è fondamentale, così come la programmazione dei lavori sulle strade e il coordinamento con le aziende per fare i ritiri dei rifiuti fuori dagli orari di punta".

L’affondo: "Una situazione del traffico cittadino che fa veramente arrabbiare i pistoiesi; se è vero che può esserci un problema di organico e finanziamenti, molto spesso la gran parte delle file e del traffico congestionato si potrebbero evitare usando il buon senso, che non costa niente".