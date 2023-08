Via agli esami di recupero per decine di studenti Pistoia parte già venerdì

Conto alla rovescia per centinaia di ragazzi pistoiesi alle prese con gli esami di recupero. Dal prossimo venerdì, 1 settembre, scatteranno nelle scuole superiori della provincia, le prove per tutti gli studenti che devono recuperare il debito in una o più materie. Solo dopo gli esami, i ragazzi sapranno se potranno continuare il percorso scolastico nella classe successiva o se dovranno ripetere l’anno. Ma come funzionano le prove? Da venerdì, per poi proseguire per tutta la prossima settimana, gli studenti saranno sottoposti agli esami scritti delle materie in cui hanno riportato un voto inferiore alla sufficienza alla fine dello scorso anno scolastico.

Al liceo classico, la maggior parte dei debiti sono per greco e latino, allo scientifico, al contrario, le maggiori difficoltà per gli studenti si registrano nelle materie di indirizzo: matematica e fisica. Ci sono poi gli esami di recupero delle lingue e non mancano prove di recupero anche in materie come scienze, disegno tecnico, italiano e diritto. Insomma, torneranno ad occupare le scuole una valanga di professori che decideranno se gli studenti con giudizio sospeso, risultano idonei per la classe successiva. La prima prova per tutti sarà scritta. Qualora anche in quella, gli studenti dovessero registrare delle difficoltà, allora la scuola organizzerà una sessione orale e la media di voti delle due prove sarà utilizzata per ammettere lo studente all’anno scolastico successivo o far ripetere l’anno.

Durante l’estate il Ministero dell’istruzione e del Merito aveva chiesto alle scuole, con una circolare, di organizzare gli esami di recupero entro il 5 settembre. Così è stato. Le scuole, pistoiesi, partiranno proprio con il primo settembre dopo aver organizzato nel mese di luglio i vari corsi di recupero sulle materie di riferimento. Le date, degli esami, anche a Pistoia, sono comunque state stabilite dalle singole scuole.

Intanto dalla prossima settimana partiranno anche tutte le riunioni funzionali dei docenti per consentire un sereno avvio del nuovo anno scolastico. Insomma, le scuole pistoiesi, torneranno ad essere occupate da studenti ed insegnanti in modo che tutto sia pronto per venerdì 15 settembre, quando suonerà la prima campanella dell’anno.

