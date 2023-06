Verso l’esame di maturità Ecco tutti i commissari

Maturità 2023: sono finalmente usciti ieri i nominativi dei componenti le commissioni d’esame. Studenti in fibrillazione, dalla serata di ieri tutti pronti a chiedere informazioni ad amici e coetanei delle varie scuole su carattere, idee fisse e manie dei docenti che esamineranno le loro prove scritte e i colloqui orali. A vigilare sulla regolarità dello svolgimento degli esami di Stato saranno come sempre i presidenti di commissione. Al Forteguerri, nelle due sezioni A e B del liceo Classico sarà presidente Claudia Tonini (proveniente dal Liceo Livi di Prato), mentre per l’indirizzo Scienze Umane nelle sezioni A e C andrà Claudia Ciocchetti (dirigente I.C. Marconi), nelle sezioni B e in quella a indirizzo musicale e coreutico arriverà il dirigente del Fedi Fermi Graziano Magrini. Sempre al Forteguerri, opzione economico sociale nelle sezioni B e E ecco Ermelinda Accardo (dall’I.C. Raffaello), invece nelle Ges francese e spagnolo arriverà Marzia Andreoni (dirigente Salutati di Pescia). Per quanto riguarda il liceo scientifico Amedeo Di Savoia, nella C e Cs Vincenzo Mauro (dall’Itc Pacini), sez. B e D Eufemia Calia (dal Liceo Forteguerri), sez. As e Bs Margherita De Dominicis (dall’I.C. A.Frank), sez. Asp e Bsp Anna Maria Corretti (dal Forteguerri).

Il dirigente del Martini di Montecatini Riccardo Monti sarà invece uno dei presidenti del Pacini, nelle sezioni Aafm e Cafm, insieme a Lucia Cimoroni (dal Petrocchi) sez. Bafm e Atur, e a Franca La Porta, proveniente dal medesimo istituto nelle sezioni Csa e Dsa. Sempre al Pacini, sez. Bling e Eling, arriva Carmine Gallo (dal Capitini di Agliana), sez. Aling e Cling Lucia Giachini (dal Sismondi di Pescia), sez. Dling e Bsa Paolo Biagioli (dirigente A. di Savoia), sez Arim Palma Rizzi. Gli esami al liceo artistico Petrocchi, nella sede di Pistoia, saranno presieduti dalla docente del De Franceschi Pacinotti Mariaelena Gherardi (nelle sez. E e F), insieme a Virgilio Mercogliano (dal Fedi Fermi) sez. D. B e BB, Andrea Cappelli (anche lui dal Fedi Fermi) sez. I, II, C e CC e nella sezione A Luigi Cabattini (dall’Isis Buonarroti di Arezzo). Al Petrocchi distaccamento di Quarrata a presiedere la commisisone sarà Stefano Gestri (dal Copernico di Prato). Al Fedi Fermi: sez. Aa Ea e Ka Paola Paolini, sez. Chb, Ic e Cha Carla Annamaria Chiacchietta (dal Pacini), sez Ia e Ib Alessandro Paone (dal Salutati di Pescia), sez. Ma e Mb Sabrina Balzini (dall’Anzilotti di Pescia, sez. Mc e Cta Angelo Di Bianca (dal Lorenzini di Pescia), sez. Md, As e Ms Maria Giuseppina Grilli (dal Salutati di Pescia).

L’istituto Einaudi avrà come presidenti nella sez. Ac e CC Paolo Santé (dal Salutati di Pescia), nella Bc e nella Ds Giuseppe Scidà (dal Sismondi di Pescia), nella As e Es Enrica Giaconi (dal Pacini), e nella Bs e Cs Elena Bardelli (dal De Franceschi Pacinotti). Veniamo al De Franceschi Pacinotti: sez. Aav e Cav Simona Trani (dal Martini di Montecatini Terme), sez. Bpk e Apm Rossana Cottini (dal Sismondi di Pescia), sez. Amm e Bme Stefano Gori (dal Salutati di Pescia), sez. Cme e Ams Susanna Norbedo (dal Salutati di Pescia), sez. Bag Luigi Ciabattini (dall’Isis Buonarroti di Arezzo). Presidenti già nominati anche per le commissioni dell’istituto Capitini di Agliana: sez. Eturf, Fturfs e Fturts Dean David Rosselli (dal Marchi di Pescia), sez. Gturfs Palma Rizzi (dall’Is Battisti di Siena), sez. Afmfr, Afmsp,Afmted e Sia Giovanni Fiore (dall’Anzilotti di Pescia), sez. Crimsf, Crimst, Crimts e Brim Alessandro Catola (dall’Anzilotti di Pescia). La unica classe del liceo scienze applicate della Paritaria Suore Mantellate condividerà il presidente Francesco Onorato con una sottocommissione del Fedi Fermi.