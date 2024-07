Verso la Giostra dell’Orso. I cavalieri studiano la piazza

PISTOIA

L’anello di Piazza del Duomo ha fatto da cornice alle prove della Giostra dell’Orso che segnano di fatto l’ultimo atto prima della corsa. Ieri sera a scendere per primi in pista sono stati il rione del Leon d’Oro e quello del Grifone, questa sera, sempre alle 20.30, saranno il rione del Drago e quello del Cervo Bianco a entrare in Piazza.

Le prove sono un momento importante perché per la prima volta i cavalieri ed i cavalli avranno modo di prendere confidenza con la pista e soprattutto con la piazza gremita di persone. Un ambiente diverso rispetto a quello a cui erano abituati fino ad oggi, una piazza che per molti cavalli è sconosciuta, la gente, i rumori, le luci, niente a che vedere con le scuderie in cui i cavalli ed i cavalieri hanno potuto allenarsi lontano da tutto e da tutti.

Un test fondamentale, quindi, utile ai cavalli ma anche ai cavalieri soprattutto a quelli debuttanti per entrare in contatto con quella che sarà la realtà del 25 luglio. Diciamo che le prove della Giostra servono soprattutto a questo perché poi c’è la parte legata alla strategia in cui ogni rione fa di tutto per non svelare le proprie carte e, se possibile, confondere le idee agli avversari.

Nessun binomio forza le andature più di tanto così come solitamente i cavalieri provano più cavalli per non dare punti di riferimento agli altri rioni e non svelare quale sarà l’accoppiata che correrà la Giostra.

L’intento è quello comunque di provare a carpire qualche segreto, farsi un’idea di quelle che potrebbero essere le accoppiate da tenere d’occhio e cercare di capire come fare a batterle andando a sfruttare i punti deboli. Una sorta di primo assaggio di Giostra dove strategia, bravura e fortuna sono le caratteristiche che servono per riuscire a portare a casa il Palio.

Le prove, però, sono anche un momento di incontro tra i rionali che avranno modo di vedere all’opera la propria squadra e iniziare a far sentire il loro calore in vista del 25 luglio. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria di via Tomba di Catilina in orario 9.30-12.30 e 16.30-19.30. Oggi sono acquistabili anche dalle 21 alle 23 in piazza Duomo, sotto il campanile. Il 25 luglio la biglietteria rimarrà aperta fino alle 22.

Maurizio Innocenti