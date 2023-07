Verso il nuovo palasport Il progetto c’è, ma costa Si sale da sei a 16 milioni

Capienza da poco meno di 1200 posti, una struttura centrale polivalente da sogno ed altri spazi multifunzionali per far convivere più discipline. Dopo mesi di attesa, il Comune ha pubblicato quello che è il progetto definitivo per quanto riguarda la costruzione del nuovo palasport nell’area ex Pallavicini, dove adesso c’è solo erba alta fra la Tangenziale Est ed il distributore di benzina: la proposta finale sarà quella di intitolarlo al compianto Roberto Maltinti. Adesso, con queste carte in mano sviluppate dall’ufficio Lavori pubblici comunale assieme all’Università di Firenze, si potrà partecipare a bandi per il reperimento delle risorse. Già, perché rispetto all’ipotesi iniziale di un costo complessivo di 6 milioni e mezzo di euro, complice l’aumento dei prezzi delle materie prime ed anche le dimensioni dell’impianto che sono cresciute, si è arrivati fino a poco più di 12 milioni di euro per il primo lotto, ai quali bisognerà aggiungerne poco meno di quattro per le aree esterne per una somma complessiva di 16 milioni e 220mila euro. Non proprio pochi, insomma.

Ovviamente è stato pensato tutto al top con polifunzionalità, efficienza energetica e grande comfort, senza barriere architettoniche. Un progetto che, è bene ricordarlo, nasce anche dalle richieste che sono arrivate dai vari enti e Federazioni provinciali per far si che possa essere davvero un polo che può ospitare tantissime discipline. Ci si potrà svolgere gare e allenamenti di pattinaggio artistico, calcio a cinque, basket, pallavolo, tennis, scherma, danza sportiva, arti marziali. Il tutto dovendo anche riqualificare l’area soprattutto per la viabilità ed i parcheggi. Come detto, ci saranno tre sezioni all’interno. "Quella centrale – fa sapere il Comune attraverso una nota – che conterrà il campo da gioco a tutta altezza e le due ali laterali a doppio livello con locali accessori. Al piano terra del palazzetto ci sarà bar, biglietteria, infermeria e servizi con le tribune sui lati lunghi. Scale e ascensori condurranno al primo piano dove ci sarà palestra, altri spogliatoi, sala stampa, secondo piano del bar e zone relax". La priorità verrà data agli spazi sportivi e, nel secondo lotto, sono comprese le aree esterne - anch’esse da gioco - e gli spogliatoi funzionali alle stesse. Adesso dovrà partire la caccia alle risorse per poter pensare di realizzare questo impianto: in cassa, per ora, c’è soltanto un milione e mezzo stanziato dalla Regione Toscana a fine 2022 secondo quanto scritto nella legge di stabilità. Il tempo previsto per la costruzione sarebbe di circa 60 settimane, quindi poco più di un anno.

red.pt