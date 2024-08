Ventilatori accesi e tanta acqua, spese altissime

PISTOIA

Dal vicepresidente di Coldiretti Pistoia c’è un confronto diretto anche per quel che concerne gli allevamenti: in periodi del genere anche gli animali, bovini nello specifico, soffrono notevolmente. "In questi giorni mangiano di meno e, di conseguenza, scende anche la produzione di latte – conclude Giorgi – mentre i costi sono elevati perché i ventilatori nelle stalle devono stare accesi 24 ore su 24 e serve tanta acqua. Per dare un’idea, un bovino in media beve 70 litri al giorno ma in questo periodo arriva anche a 130 litri: così tutto si complica, perché dobbiamo tenerli di più nelle stalle dando più da mangiare e da bere per produrre e quindi i costi aumentano".