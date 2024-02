Ventidue i giovani aglianesi assunti nel nuovo supermercato

Md Spa, uno dei più importanti protagonisti della grande distribuzione italiana, è sbarcato in provincia di Pistoia, scegliendo Agliana e assumendo personale in zona. L’8 febbraio scorso ha aperto i battenti il primo punto vendita Md ad Agliana, inaugurando la presenza del marchio della "Buona spesa" anche in provincia di Pistoia e portando a sette il numero degli store in Toscana. L’azienda fa sapere che la nuova apertura ha richiesto l’assunzione di ventidue nuovi dipendenti, di età media 29 anni, tutti residenti ad Agliana o nelle zone vicine, per coprire le varie mansioni. L’insegna Md era spuntata già in fase di ultimazione lavori. Lo store si trova sulla Statale 719 (nota in zona come superstrada Pistoia-Prato), importante snodo stradale che collega Pistoia a Prato.

Il punto vendita è in prossimità della rotatoria su via De Gasperi-via Settola, occupa una superficie di oltre 1350 metri quadrati a pianta rettangolare con cinque casse e sette corsie di vendita. Lo store è dotato di un ampio parcheggio scoperto da 147 posti ed è stata realizzata una breve pista ciclabile attorno al nuovo punto vendita, che è aperto con orario continuato dalle 8 alle 21, dal lunedì alla domenica. Md Spa, come evidenziano dall’azienda, è la terza catena di discount per fatturato in Italia e seconda a capitale italiano con oltre 800 punti vendita su tutto il territorio nazionale. L’insegna, fondata nel 1994 dal cavaliere Patrizio Podini che tuttora la presiede, ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita dell’11%, superando i 3,4 miliardi di euro di fatturato e con 1.350 nuove assunzioni per un totale di più di 9.000 dipendenti.

Nel nuovo punto vendita Md sono allestiti i banchi serviti di gastronomia e macelleria e quello a libero servizio di pescheria, oltre al banco riservato al pane in doratura e al reparto ortofrutta, fiore all’occhiello dei punti vendita Md. L’offerta food vede primeggiare le referenze a marchio privato di Md, tra cui spiccano ‘Lettere dall’Italia’, un’ampia gamma di prodotti tipici italiani vere eccellenze Dop, Docg, Igp, la linea salutistica ‘Vivo meglio’, i prodotti Bio della linea dedicata e l’enoteca con i vini autoctoni della linea ‘Enotrium’.

L’arrivo ad Agliana di una delle realtà più importanti della grande distribuzione in Italia, che segna la prima presenza del marchio della "Buona spesa" in provincia di Pistoia, è visto in zona come segnale di attrattività del territorio aglianese, anche per la sua posizione.

Piera Salvi