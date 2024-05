Venti quintali di prodotti raccolti per sessanta famiglie bisognose

Ha superato i 20 quintali di prodotti raccolti a favore dell’Emporio solidale, la giornata promossa dalla sezione soci Coop di Agliana, con i volontari della Caritas parrocchiale di San Piero della Misericordia e dell’associazione Portaperta. Sono stati raccolti oltre 130 kg di biscotti e prodotti per la colazione, 140 litri di latte, 450 kg di pasta, 150 kg di conserve e passata di pomodoro, 100 kg di farina, 170 kg di legumi, nonché caffè, marmellata, succhi di frutta, tonno, olio di oliva, riso, prodotti per l’infanzia e l’igiene personale. Sono stati inventariati e stoccati in magazzino, per essere utilizzati dall’emporio solidale "Le dodici ceste", per soddisfare le numerose richieste che quotidianamente giungono dalle famiglie aglianesi, italiane e straniere. Da oltre due anni l’emporio, promosso dalla Misericordia di Agliana con la parrocchia di San Piero, è aperto due giorni alla settimana, lunedì e mercoledì, dalle 16 alle 19, in via Matteotti, nella sede storica della Misericordia accanto al centro di ascolto parrocchiale "Don Tonino Bello". Accoglie chi ha bisogno. "Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a trovare unità d’intenti con i volontari della parrocchia – evidenzia il governatore della Misericordia, Franco Benesperi –. Una sinergia che ci permette di offrire risposte adeguate a un numero crescente di persone, molte delle quali italiane, che hanno difficoltà a far quadrare il bilancio familiare per mancanza di lavoro. Il progetto dell’Emporio solidale ha l’obiettivo di essere un aiuto concreto alle famiglie o alle singole persone in difficoltà, residenti nel nostro comune. Due gli scopi: da una parte la dignità della persona, dall’altra cercare di contrastare l’aumento dei nuovi poveri". Elisa Puggelli, referente del Centro di ascolto aggiunge: "Sono oltre sessanta le famiglie aglianesi, per un totale di circa duecentocinquanta persone, che sono seguite dal nostro Centro di ascolto e che si trovano in momentanea difficoltà economica. Un’emergenza sociale, quella delle nuove povertà, che non fa rumore, ma deve scuotere le nostre coscienze, per poter dare una solidarietà concreta a quanti restano un passo indietro nell’affrontare le difficoltà quotidiane. Ringrazio – conclude – i numerosi volontari che, nella giornata di raccolta e nei giorni successivi, si sono resi disponibili per questo servizio gratuito". Misericordia e Caritas ringraziano Unicoop Firenze, sezione soci di Agliana e le tante persone che hanno offerto una gran quantità di prodotti e lanciano un appello alla solidarietà a privati, supermercati e aziende.

Piera Salvi