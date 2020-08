Pistoia, 27 agosto 2020 - Sulle tracce che il generale lasciò in tempi remotissimi, tra storia e leggenda. Una 'boccata d'aria' delle nostre montagne anche per il grandissimo Vasco Rossi che ieri ha fatto tappa al Passo d'Annibale e quindi in Val di Luce, così come documentato dalle pagine social ufficiali del comprensorio. Una sorpresa assai gradita, che ha acceso l'interesse anche di molti fan e frequentatori della montagna, increduli ed emozionati insieme. "Guarda - è il 'clippino' del Blasco su Instagram a sottolineare la meraviglia del posto che sta inquadrando -, guarda dove t'ho portato. E' dove Annibale pernottò quando passò da qua con gli elefanti. E questa è la Val di Luce".

