Valentina Persia in vacanza all’Abetone "Questo è un paradiso"

Un vero e proprio spot all’Abetone quello di Valentina Persia. L’attrice, comica e ballerina italiana, impegnata nello show di Raiuno "Tale e quale show", ha infatti trascorso alcuni giorni all’Abetone e non ha mancato di raccontare i suoi giorni sulle nostre montagne coi post e dirette social sia su Instagram (dove conta oltre 300mila follower) che su Facebook (360mila fan). Non solo il programma di prima serata di Raiuno per l’artista romana, che nel 2021 ha partecipato come concorrente anche all’Isola dei famosi e ha un passato televisivo di tutto rispetto, iniziato nel 1994 con la trasmissione "La sai l’ultima?". Persia ha lodato in più occasioni l’Abetone ("un paradiso, con maestri molto bravi che hanno insegnato ai miei figli i primi rudimenti dello sci") e la struttura alberghiera che ha ospitato la stessa Persia, i due figli e il cane. "Viva le piste italiane e chi accoglie tutta la famiglia, nessuno escluso", ha poi commentato in un post Instagram.