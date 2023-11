Vaccinazione antitetanica straordinaria

Vaccinazione antitetanica gratuita per chi vive nelle aree colpite dall’alluvione. È quanto offrono i Servizi di igiene pubblica del dipartimento della prevenzione dell’Asl Toscana centro al fine di tutelare la salute collettiva della popolazione. La vaccinazione è offerta senza prenotazione e sia come ciclo primario che eventuale richiamo ogni 10 anni. Potrà essere effettuata, informa la Asl, in via Lavarone 35 a Prato l’11 novembre dalle 9 alle 12 e lunedì 13 dalle 14 alle 17; in viale Matteotti 19 a Pistoia il 9 novembre dalle 9 alle 12 e il 10 novembre dalle 14 alle 17; alla Casa della salute Le Piagge in via dell’Osteria a Firenze il 9 novembre dalle 8.30 alle 13, al distretto Alfa Columbusa Lastra a Signa il 9 novembre dalle 9 alle 12.