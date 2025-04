Uova di Pasqua in Pediatria. Dono dei paracadutisti: "Gesto di grande valore"

Donazioni di uova di cioccolato ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e dell’ospedale Santo Stefano di Prato e agli ospiti di alcune strutture delle municipalità di Pejë-Peć e di Gjakovë-Dakovica in Kosovo dove i paracadutisti sono attualmente impiegati nell’ambito della missioneKosovo Force a guida Nato. E’ il gesto del 183esimo reggimento paracadutisti Nembo. L’iniziativa, patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa, è svolta a favore dell’Onlus Enea che si occupa di ricerca scientifica sul neuroblastoma. L’iniziativa è basata sulla vendita di uova pasquali per destinarne il ricavato alla ricerca su questa grave forma tumorale. L’attività si è resa possibile grazie alla collaborazione e alla sinergia tra gli enti interessati e alla disponibilità della dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del San Jacopo di Pistoia e della dottoressa Maria Terean a Mechi, direttore sanitario del Santo Stefano di Prato oltre a quella delle direzioni infermieristiche e del cappellano militare don Giorgio Martelli per quanto riguarda le donazioni nella città di Pejë-Peć. Questa donazione rappresenta un periodico appuntamento a cui i paracadutisti di Pistoia sono ormai affezionati e quest’anno hanno voluto portare questo gesto di solidarietà oltre i confini nazionali.