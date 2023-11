Unicef con i bambini. Dicembre ricco di eventi

Ancora caldo il successo ottenuto in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio, riconosciuta da Unicef Italia quale "Biblioteca amica dei bambini", la delegazione di Pistoia ha in calendario un dicembre colmo di eventi. Inizia sabato 2 con "Il buono della solidarietà" la cena al Nursery Campus Vannucci i cui proventi saranno destinati al progetto emergenza bambini a Gaza. Poi, Galleria Nazionale saranno le famose "Pigotte che passione" (sabato 9 ore 9,30-18,30) a diventare protagoniste, accompagnate dalle volontarie che accoglieranno i bambini. Mercoledì 20 alle 17 in Galleria Vittorio Emanuele, con "I racconti sotto l’albero" tante "zie" della Banca del Tempo accoglieranno i bambini, intrattenendoli con tante belle storie. Durante tutto il mese la sede del Comitato Unicef Pistoia – in Vicolo Arcadia, 5 – sarà aperta per permettere l’acquisto dei doni solidali: suggeriamo di mettersi in contatto con le volontarie, sia per una visita alla sede sia per prenotare la cena di sabato 2: i recapiti sono 347 792 3816 (anche WhatsApp), 0573 22000, [email protected] Arriverà poi l’Epifania: il 5 gennaio, di nuovo in Galleria Vittorio Emanuele, alle 16,30 sarà l’Ospedale delle Bambole a incontrare i bambini.