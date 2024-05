Una scuola tutta ecologica. Inaugurata la ’Leonardo’

Mattinata di grandi emozioni ieri, in via Mallemort de Provence, dove è stata inaugurata la nuova scuola primaria dedicata a Leonardo da Vinci. Per il taglio del nastro il sindaco, Luca Benesperi, ha coinvolto gli alunni della scuola di Catena che negli ultimi anni, per la chiusura della loro scuola, sono stati provvisoriamente trasferiti. Da settembre, la Leonardo accoglierà gli alunni della primaria in sostituzione della scuola di Catena. E’ un edificio realizzato su terreno di proprietà del Comune, con le risorse dell’ente tramite un mutuo e un contributo regionale di 500mila euro. Una scuola ecologica e all’avanguardia: soffitto in legno, illuminazione controllata, che aumenta o diminuisce in base alla luce naturale, energia da fonti rinnovabili, ricambio d’aria. Tantissimi i presenti: le autorità, don Tofani, la giunta e i consiglieri, i tecnici del Comune, famiglie, bambini, insegnanti, esponenti della politica locale, compresi i candidati a sindaco Guido Del Fante e Ambra Torresi. C’era chi ha contribuito a realizzare l’opera: il progettista, architetto Marco Del Monte, le ditte che hanno eseguito i lavori con Daria Orlandi per Coedil e Mario Lelli per il Gruppo Sim Tel, due aziende locali che hanno portato a termine l’opera nei tempi stabiliti: poco più di un anno. "E’ una scuola realizzata da questa amministrazione – ha detto il sindaco – ma è la scuola di tutti. Quando abbiamo deciso di costruirla sembrava un traguardo impossibile, soprattutto con l’aumento dei costi delle materie prime. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito. In particolare il geometra Giampaolo Pacini, che oggi va in pensione e compie gli anni". La cerimonia è stata anche il momento dei saluti per il responsabile lavori pubblici del Comune di Agliana, Pacini, che proprio ieri, giorno del suo compleanno, è andato in pensione dopo 44 anni di servizio. "Nel mio lavoro ho cercato di risolvere i problemi. Ringrazio tutti" ha detto Pacini. "E’ un’emozione grandissima – le parole della preside Angela Desideri –. Ringraziamo il Comune che ci mette a disposizione una scuola innovativa, dove alunni e insegnanti potranno esprimersi al meglio".

Piera Salvi