I paracadutisti del Nembo donatori di sangue al Ceppo: "Cresce la solidarietà"

Una mattina dedicata alla donazione di sangue grazie all’impegno dei militari del 183° Reggimento Paracadutisti "Nembo", al Centro della Medicina trasfusionale e immunoematologia del Ceppo, di Pistoia, diretta dal dottor Daniele Berretti. La donazione s è svolta sabato mattina. "Questo è un gesto solidaristico di grande significato - ha detto il direttore del dipartimento di medicina di laboratorio, dottor Franco Vocioni – che continua grazie agli sforzi congiunti del personale sanitario e delle associazioni di volontariato Avis e Fratres, che a buon diritto si confermano come protagonisti nel sistema trasfusionale toscano. Assume particolare rilevanza con la collaborazione e la partecipazione diretta dei Paracadutisti, che aggiungono questo gesto al loro supporto quotidiano alla protezione dei cittadini". L’iniziativa, grazie alla collaborazione di lunga data con il 183° Reggimento Nembo, è stata promossa da Avis-Pistoia, di cui è Presidente Igli Zannerini, in accordo con il Comandante Colonnello Alessandro Vivarelli in occasione della giornata mondiale della donazione del sangue.

Nel 2023 nel Centro Trasfusionale pistoiese sono state raccolte 6.229 unità di sangue e 2.223 di plasma. I dati dei primi 5 mesi del 2024 vedono un sensibile aumento della raccolta di sangue: 2.963 unità da gennaio a maggio 2024 rispetto alle 2614 dello stesso periodo del 2023; sostanziale è anche la tenuta della raccolta di plasma da aferesi: 829 unità, sempre nei primi 5 mesi di quest’anno, rispetto alle 868 del 2023. Questi dati incoraggianti sono il risultato dell’impegno del personale del servizio trasfusionale e delle associazioni Avis e Fratres.