Una rotonda a Ponte Sollecito in Regione per i finanziamenti Così cambia la viabilità

Una mozione in consiglio comunale per dare mandato, al sindaco Lunardi e agli assessori, di sollecitare la Regione sull’intervento che riguarda la nuova viabilità di Ponte di Serravalle. Questa la proposta che stanno valutando i consiglieri di maggioranza, con l’ok dell’amministrazione e che potrebbe essere presentata in una delle prossime sedute consiliari. Nelle intenzioni dei promotori è un atto da approvare all’unanimità, in modo da conferire maggior forza quando sarà il momento di confrontarsi con il governatore Eugenio Giani. E’ una operazione tutt’altro che banale, considerando anche i circa 4 milioni di euro di costo (che il Comune conta di coprire in primis con contributi o finanziamenti regionali). Il progetto interesserà la Strada Regionale 345 e prevede anche un intervento sul ponte, con il raddoppio della carreggiata che dovrebbe passare dagli attuali sette metri di larghezza a quattordici. Il disegno prevede una rotatoria e marciapiedi, per uno svincolo che dovrà consentire l’immissione dei veicoli in sicurezza su via Marlianese.

Sarà proprio "sicurezza" la parola d’ordine: l’obiettivo è armonizzare la circolazione dell’area, rendendola più sicura e riducendo sensibilmente il rischio di incidenti. Gli ultimi passi concreti sotto il profilo burocratico risalgono allo scorso anno, con l’annuncio del finanziamento legato alla progettazione definitiva da parte della Regione. Recentemente alcuni esponenti della giunta Lunardi si sono confrontati con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, ricevendo rassicurazioni. L’approvazione da parte del consiglio comunale di un’eventuale mozione potrebbe però rivelarsi utile per ribadire l’urgenza dell’opera.

Recentemente alcuni esponenti della giunta Lunardi si sono confrontati con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, ricevendo rassicurazioni sull’argomento. L’approvazione da parte del consiglio comunale di un’eventuale mozione potrebbe però rivelarsi utile per ribadire l’urgenza dell’opera. "E’ un intervento importante per il territorio, da portare a nostro avviso a compimento al più presto – ha commentato l’assessore ai trasporti Maurizio Bruschi – e il sostegno della Regione è fondamentale, in questa fase".

G.F.