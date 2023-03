"Una fiscalità di vantaggio per le aree più disagiate"

Passano i giorni e ancora fatica a crederci. Ma mentre il senso di sorpresa pian piano si dissolve, il consigliere regionale pesciatino Marco Niccolai inizia a buttare giù mentalmente la lunga lista di cose da fare. La sua elezione nella direzione nazionale del Pd insieme al parlamentare aglianese Marco Furfaro, del resto, rappresenta una "immensa soddisfazione" e una grande responsabilità. La notizia è arrivata domenica cogliendo di sorpresa il diretto interessato.

Niccolai, davvero non si aspettava questa elezione?

"Sinceramente no. È stata un emozione scoprire di essere stato scelto dall’assemblea nazionale per far parte dei componenti del massimo organo collegiale del partito a livello nazionale. Si tratta di un organo esecutivo che assume le decisioni politiche più importanti su partito e temi da seguire. Ero già felice per il risultato del congresso, il resto non era nei miei piani".

Come si spiega dunque questo risultato?

"Credo che la mia elezione rappresenti un riconoscimento collettivo per tutti coloro che si sono impegnati per il successo di Elly Schlein. Il risultato che ha ottenuto in provincia di Pistoia alle primarie e al congresso degli iscritti – dove siamo risultati la prima provincia in Toscana – è stato straordinario. Io mi sono schierato con forza sin dall’inizio perché credo nel suo progetto politico".

Crede che il suo lavoro come presidente alla commissione Aree interne del consiglio regionale abbia avuto un peso?

"Sì, perché in quella veste mi sono fatto promotore di un tema, quello del sostegno alle zone periferiche, che adesso sarà più che mai centrale. La mia elezione può essere interpretata come il segno che il Pd vuol dare una svolta puntando sui territori più disagiati, un tema spesso lasciato alla destra...".

Che cosa si aspetta?

"Sono molto curioso ed entusiasta perché entrerò in una fase di grande cambiamento. Elly ha cominciato con grande slancio. Con una segretaria così smart e con la quale condivido anche la vicinanza generazionale potrò vivere un’esperienza unica".

Quali le sue priorità?

"La priorità delle priorità sarà lavorare alla proposta di legge sulla fiscalità di vantaggio per sostenere chi produce in Montagna, ad esempio. Bisogna creare occasioni di lavoro per contrastare lo spopolamento".

Vuol ringraziare qualcuno?

"Chi mi ha dato fiducia, a partire da Elly. Un pensiero poi a Giovanni Riccò e Antonio Pappalardo, ricordando le mie origini".

elisa capobianco