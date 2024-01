Una domenica di shopping. Torna la Fiera di viale Adua

Nella giornata di domani, domenica 14 gennaio, torna a Pistoia uno dei classici appuntamenti che ormai da diversi anni animano la città e in particolare il mondo del commercio al dettaglio. Per l’intera giornata si svolgerà infatti la ’Fiera di Viale Adua’, durante la quale più di settanta ambulanti, appartenenti a molte categorie merceologiche, metteranno in vendita i propri prodotti.

La Fiera si snoderà per l’appunto lungo Viale Adua, in particolare nel tratto di strada compreso tra San Biagio in Cascheri e il primo tratto di Via Panconi. Ad organizzare la manifestazione, che ogni occasione attira un importante numero di cittadini, sono state FIVA-Confcommercio e ANVA-Confesercenti, assieme alla preziosa collaborazione del Centro Commerciale Naturale del Viale Adua.

I protagonisti della giornata saranno operatori provenienti da tutto il territorio regionale, i quali promuoveranno prodotti alimentari e non alimentari, prodotti tipici regionali, articoli da fiera, arredo casa, abbigliamento, accessori e calzature. Coloro che si recheranno alla Fiera potranno usufruire dell’ampia area di parcheggio dell’Auditorium di via Panconi, situato accanto all’ex piscina Silvano Fedi, oltre che delle aree di parcheggio del "Centro Apollo" e dei posteggi in Via Salvo d’Acquisto e nelle numerose strade limitrofe.

Per quanto riguarda la logistica e la viabilità, saranno previste alcune modifiche dalle ore 8 alle 21. In particolare, in Viale Adua, a partire dal civico 40 nel tratto di Via San Biagio in Cascheri, saranno istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, tranne quelli legati alla manifestazione e i mezzi di soccorso ed emergenza, che potranno accedere alla via grazie ad un’apposita corsia. Inoltre, in prossimità dell’intersezione con viale Adua, nelle vie Don Minzoni e Vivaldi sarà istituito il divieto di transito.

Saranno vietati la sosta e il transito anche in via dei Panconi, nel tratto da viale Adua a via Melani. Alla luce delle varie chiusure stradali, il percorso alternativo sarà istituito lungo via San Biagio in Cascheri, via Salvo D’Acquisto, via dello Spartitoio e viceversa alle intersezioni con via San Biagio in Cascheri e via dello Spartitoio.

Michele Flori