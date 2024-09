"Una cosetta così" Ghemon al Santomato

Al centro ci sono le storie, quelle che appartengono sì a chi in quel momento le racconta, ma che alla fine sono di tutti. C’è la musica sì, come ci si aspetterebbe da un artista che in particolare per quella si è fatto conoscere, ma c’è anche il teatro – o forse no –, la commedia – o forse no – più tutto quello che passa per la testa. Questo e molto d’imprevedibile è "Una cosetta così", nuovo spettacolo dell’artista Ghemon (al secolo Gianluca Picariello), partito dal mondo dell’hip hop fino a definirsi in uno stile tutto suo, unico, che mescola soul, rap e musica italiana e arrivato infine ai palchi in una veste insolita. "Una cosetta così" è in giro in Italia già da un po’, mai però ha fatto tappa in Toscana e questo accadrà proprio dalle nostre parti.

Da segnare in agenda la data di domani, venerdì 27 settembre, sul palco del Santomato Live Club al circolo Arci di Santomato (via Montalese 25 A). "’Una cosetta così’ – si legge nella presentazione del lavoro di Ghemon – non è un concerto, non un monologo teatrale, non uno spettacolo comico. È uno spettacolo che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. Uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Insomma, una cosetta così.

Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Nel corso della sua carriera Ghemon ha scelto la strada della versatilità per raccontare agli altri il suo mondo interiore, facendolo anche attraverso i dj set, la radio, i podcast, un libro e lo sport (appassionato di calcio e pallacanestro, negli ultimi anni ha iniziato anche a correre maratone). Anni di evoluzioni e rivoluzioni, trovando nuove forme per assomigliarsi di più, perché se è vero che si hanno delle cose da dire, i modi per farlo possono essere potenzialmente infiniti. Nasce allora un altro modo per raccontarsi e raccontare al pubblico".

I biglietti per la serata su LiveTicket.it al prezzo di 25 euro. Per chi lo desidera è possibile prenotare la cena (dalle 20) al circolo oppure la formula cena più spettacolo (a partire dalle 22 circa) chiamando i numeri: 0573.760747, 333.4657051 o 338.1301004.

Le serate del Santomato Live proseguono: sabato 28 settembre sarà Crazy 90s, il party anni Novanta più pazzo che ci sia, che propone musica dance suonata da dj e vocalist, con la presenta di ballerini ed effetti speciali. I numeri per assicurarsi il proprio posto sono gli stessi. Aggiornamenti sui social Santomato Live (Facebook e Instagram) e sul sito ufficiale della rassegna, www.santomatolive.it

l.m.