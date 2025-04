"Una convenzione per ridurre ulteriormente gli sprechi alimentari"

Una convenzione tra il comune di Agliana, Euroristorazione (azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica nel comune di Agliana) e le associazioni di volontariato del territorio, per eliminare gli sprechi alimentari. E’ la proposta della lista civica di opposizione Agliana in Comune. "L’obiettivo è recuperare le porzioni integre non distribuite – dicono dalla lista civica -, che altrimenti verrebbero smaltite, per destinarle alla distribuzione a persone e famiglie in difficoltà economica". Agliana in Comune, rappresentata in consiglio comunale da Silvia Pieri, riferisce: "Nell’ultima seduta della terza commissione, che si occupa anche di pubblica istruzione, tra i punti all’ordine del giorno c’era l’analisi del funzionamento del servizio mensa e la consigliera Pieri ha sollevato la questione dell’eventuale spreco di cibo. Nonostante l’iscrizione obbligatoria al servizio e l’utilizzo del registro elettronico, che consente un monitoraggio più preciso degli alunni presenti ogni giorno – afferma Agliana in Comune - è importante interrogarsi su eventuali margini di miglioramento. Pur non essendoci segnalazioni di grandi quantità di cibo sprecato, riteniamo fondamentale individuare soluzioni concrete per ridurre ulteriormente lo spreco, fino ad avvicinarci a un obiettivo di quasi zero spreco. In tal senso - osservano –, è lodevole l’iniziativa avviata nel 2023 con l’introduzione del ’Sacchetto antispreco’, una busta lavabile e personalizzata fornita da Euroristorazione, in cui gli alunni possono riporre gli avanzi del pasto per consumarli successivamente. Come gruppo consiliare, abbiamo protocollato la mozione per l’attivazione di una convenzione tra Comune, Euroristorazione e associazioni di volontariato, per recuperare le porzioni integre non distribuite e destinarle a chi è in difficoltà economica. Un gesto concreto, sostenibile e solidale, per trasformare lo spreco in risorsa e costruire una comunità più giusta e attenta. La lotta allo spreco alimentare – conclude la lista civica - è una responsabilità condivisa e una sfida etica che coinvolge tutta la comunità".

Piera Salvi