Un viaggio nei sapori del vecchio continente: torna il Mercato Europeo

PISTOIA

Dopo il grande successo e un numero di partecipanti da record nella scorsa edizione, torna a Pistoia il Mercato Europeo, l’appuntamento che, attraverso profumi, sapori e culture di molti paesi europei e regioni italiane, consente di fare un vero e proprio tour di esperienze culinarie e degustative. La manifestazione si svolgerà in Piazza Oplà a partire da oggi fino a domenica 6 aprile: nella giornata odierna gli stand saranno aperti dalle 16 alle 24, venerdì e sabato dalle 10 alle 24, mentre il gran finale è previsto per domenica con orari di apertura 10-22:30. L’evento si svolge durante l’anno solamente nelle migliori città Italiane e l’ottimo numero di presenze registrato nel 2024 dimostra come il format e soprattutto i prodotti presenti possano portare una ventata d’aria nuova a Pistoia.

Anche quest’anno al Mercato Europeo saranno presenti oltre 40 espositori appartenenti al settore alimentare e non alimentare e provenienti dall’Europa e non solo come la cucina polacca e tedesca, la birra irlandese e scozzese, prodotti tipici del Brasile, Amazzonia, India, Messico, Argentina, oltre ad eccellenze italiane come i dolci siciliani, i prodotti tirolesi e specialità provenienti da Puglia, Liguria, Sicilia ed altre regioni del nostro paese. Grande la soddisfazione da parte di Michele Merola, funzionario di Confesercenti Pistoia: "È doveroso un ringraziamento alla struttura Nazionale di Anva per aver scelto ancora una volta Pistoia come tappa di questo evento così importante. Un ringraziamento va anche al Comune di Pistoia, in particolare all’Assessore alle attività produttive Gabriele Sgueglia, e agli uffici preposti dello Sviluppo Economico, che fin da subito hanno denotato la loro puntuale disponibilità e professionalità. Ci teniamo a invitare tutta la cittadinanza della nostra provincia a partecipare ad un evento che siamo certi troverà anche quest’anno ottimo riscontro".

MF